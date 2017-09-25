KNC की अधिक जानकारी

Kyber Network लोगो

Kyber Network मूल्य(KNC)

1 KNC से USD लाइव प्राइस:

Kyber Network (KNC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:04:27 (UTC+8)

Kyber Network (KNC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-1.03%

-2.53%

-0.39%

-0.39%

Kyber Network (KNC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.3851 है. पिछले 24 घंटों में, KNC ने $ 0.3845 के कम और $ 0.403 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KNC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.715659905177939 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.25991972993251367 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KNC में -1.03%, 24 घंटों में -2.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kyber Network (KNC) मार्केट की जानकारी

No.458

2017-09-25 00:00:00

ETH

Kyber Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 72.23M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 451.60K है. KNC की मार्केट में उपलब्ध राशि 187.56M है, कुल आपूर्ति 240462983.97558537 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.60M है.

Kyber Network (KNC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Kyber Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.009991-2.53%
30 दिन$ -0.0645-14.35%
60 दिन$ +0.0931+31.88%
90 दिन$ +0.0753+24.30%
Kyber Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज KNC में $ -0.009991 (-2.53%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Kyber Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0645 (-14.35%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Kyber Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KNC में $ +0.0931 (+31.88%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Kyber Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0753 (+24.30%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Kyber Network (KNC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Kyber Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Kyber Network (KNC) क्या है

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Kyber Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- KNC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Kyber Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Kyber Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Kyber Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kyber Network (KNC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kyber Network (KNC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kyber Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kyber Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Kyber Network (KNC) टोकन का अर्थशास्त्र

Kyber Network (KNC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KNC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Kyber Network (KNC) कैसे खरीदें

क्या आपको Kyber Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Kyber Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

KNC लोकल करेंसी में

Kyber Network संसाधन

Kyber Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Kyber Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Kyber Network

आज Kyber Network (KNC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KNC प्राइस 0.3851 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KNC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KNC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.3851 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kyber Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KNC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 72.23M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KNC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KNC की मार्केट में उपलब्ध राशि 187.56M USD है.
KNC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KNC ने 5.715659905177939 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KNC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KNC ने 0.25991972993251367 USD की ATL प्राइस देखी.
KNC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KNC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 451.60K USD है.
क्या KNC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KNC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KNC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:04:27 (UTC+8)

अस्वीकरण

