Calamari Network लोगो

Calamari Network मूल्य(KMA)

1 KMA से USD लाइव प्राइस:

$0.00034804
$0.00034804$0.00034804
-0.78%1D
USD
Calamari Network (KMA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:04:19 (UTC+8)

Calamari Network (KMA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00034796
$ 0.00034796$ 0.00034796
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00035916
$ 0.00035916$ 0.00035916
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00034796
$ 0.00034796$ 0.00034796

$ 0.00035916
$ 0.00035916$ 0.00035916

$ 0.07041330464885065
$ 0.07041330464885065$ 0.07041330464885065

$ 0.000055085950683925
$ 0.000055085950683925$ 0.000055085950683925

-2.66%

-0.77%

+1.84%

+1.84%

Calamari Network (KMA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00034804 है. पिछले 24 घंटों में, KMA ने $ 0.00034796 के कम और $ 0.00035916 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KMA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.07041330464885065 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000055085950683925 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KMA में -2.66%, 24 घंटों में -0.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Calamari Network (KMA) मार्केट की जानकारी

No.7112

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.72K
$ 57.72K$ 57.72K

$ 454.20K
$ 454.20K$ 454.20K

0.00
0.00 0.00

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

0.00%

NONE

Calamari Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.72K है. KMA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1305017293.19 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 454.20K है.

Calamari Network (KMA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Calamari Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000027361-0.77%
30 दिन$ -0.00007523-17.78%
60 दिन$ +0.00005414+18.42%
90 दिन$ +0.00015343+78.83%
Calamari Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज KMA में $ -0.0000027361 (-0.77%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Calamari Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00007523 (-17.78%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Calamari Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KMA में $ +0.00005414 (+18.42%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Calamari Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00015343 (+78.83%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Calamari Network (KMA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Calamari Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Calamari Network (KMA) क्या है

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Calamari Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Calamari Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- KMA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Calamari Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Calamari Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Calamari Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Calamari Network (KMA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Calamari Network (KMA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Calamari Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Calamari Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Calamari Network (KMA) टोकन का अर्थशास्त्र

Calamari Network (KMA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KMA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Calamari Network (KMA) कैसे खरीदें

क्या आपको Calamari Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Calamari Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

KMA लोकल करेंसी में

1 Calamari Network(KMA) से VND
9.1586726
1 Calamari Network(KMA) से AUD
A$0.0005290208
1 Calamari Network(KMA) से GBP
0.0002575496
1 Calamari Network(KMA) से EUR
0.000295834
1 Calamari Network(KMA) से USD
$0.00034804
1 Calamari Network(KMA) से MYR
RM0.0014687288
1 Calamari Network(KMA) से TRY
0.0143183656
1 Calamari Network(KMA) से JPY
¥0.05081384
1 Calamari Network(KMA) से ARS
ARS$0.4640521732
1 Calamari Network(KMA) से RUB
0.0279789356
1 Calamari Network(KMA) से INR
0.0306135984
1 Calamari Network(KMA) से IDR
Rp5.7055728576
1 Calamari Network(KMA) से KRW
0.4840609928
1 Calamari Network(KMA) से PHP
0.019873084
1 Calamari Network(KMA) से EGP
￡E.0.0169008224
1 Calamari Network(KMA) से BRL
R$0.0018828964
1 Calamari Network(KMA) से CAD
C$0.0004768148
1 Calamari Network(KMA) से BDT
0.0423077424
1 Calamari Network(KMA) से NGN
0.5346207636
1 Calamari Network(KMA) से COP
$1.40338429
1 Calamari Network(KMA) से ZAR
R.0.0061742296
1 Calamari Network(KMA) से UAH
0.0143427284
1 Calamari Network(KMA) से VES
Bs0.05011776
1 Calamari Network(KMA) से CLP
$0.33690272
1 Calamari Network(KMA) से PKR
Rs0.0986484576
1 Calamari Network(KMA) से KZT
0.1870158136
1 Calamari Network(KMA) से THB
฿0.011259094
1 Calamari Network(KMA) से TWD
NT$0.0106361024
1 Calamari Network(KMA) से AED
د.إ0.0012773068
1 Calamari Network(KMA) से CHF
Fr0.000278432
1 Calamari Network(KMA) से HKD
HK$0.0027112316
1 Calamari Network(KMA) से AMD
֏0.1329895644
1 Calamari Network(KMA) से MAD
.د.م0.0031358404
1 Calamari Network(KMA) से MXN
$0.0064979068
1 Calamari Network(KMA) से SAR
ريال0.00130515
1 Calamari Network(KMA) से PLN
0.001270346
1 Calamari Network(KMA) से RON
лв0.0015104936
1 Calamari Network(KMA) से SEK
kr0.0032994192
1 Calamari Network(KMA) से BGN
лв0.0005812268
1 Calamari Network(KMA) से HUF
Ft0.1183788452
1 Calamari Network(KMA) से CZK
0.0073123204
1 Calamari Network(KMA) से KWD
د.ك0.0001061522
1 Calamari Network(KMA) से ILS
0.0011554928
1 Calamari Network(KMA) से AOA
Kz0.3172628228
1 Calamari Network(KMA) से BHD
.د.ب0.00013121108
1 Calamari Network(KMA) से BMD
$0.00034804
1 Calamari Network(KMA) से DKK
kr0.0022239756
1 Calamari Network(KMA) से HNL
L0.0091047264
1 Calamari Network(KMA) से MUR
0.0159819968
1 Calamari Network(KMA) से NAD
$0.0061463864
1 Calamari Network(KMA) से NOK
kr0.003497802
1 Calamari Network(KMA) से NZD
$0.0005881876
1 Calamari Network(KMA) से PAB
B/.0.00034804
1 Calamari Network(KMA) से PGK
K0.0014722092
1 Calamari Network(KMA) से QAR
ر.ق0.001270346
1 Calamari Network(KMA) से RSD
дин.0.0349536572

Calamari Network संसाधन

Calamari Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Calamari Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Calamari Network

आज Calamari Network (KMA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KMA प्राइस 0.00034804 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KMA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KMA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00034804 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Calamari Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KMA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KMA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KMA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
KMA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KMA ने 0.07041330464885065 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KMA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KMA ने 0.000055085950683925 USD की ATL प्राइस देखी.
KMA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KMA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.72K USD है.
क्या KMA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KMA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KMA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:04:19 (UTC+8)

