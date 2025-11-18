KLK Foundation मूल्य(KLK)
आज KLK Foundation (KLK) का लाइव मूल्य $ 0.4044 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.70% का बदलाव आया है. मौजूदा KLK से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.4044 प्रति KLK है.
$ 40.44M के मार्केट कैप के अनुसार KLK Foundation करेंसी की रैंक #514 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M KLK है. पिछले 24 घंटों के दौरान, KLK की ट्रेडिंग $ 0.4041 (निम्न) और $ 0.419 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.631953236889443 और सबसे निम्न स्तर $ 0.35187983578947896 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में KLK में पिछले एक घंटे में -0.84% और पिछले 7 दिनों में -6.95% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 246.77K तक पहुँच गया.
KLK Foundation का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 246.77K है. KLK की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 404.40M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में KLK Foundation के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.006994
|-1.70%
|30 दिन
|$ -0.0627
|-13.43%
|60 दिन
|$ -0.0574
|-12.43%
|90 दिन
|$ -0.091
|-18.37%
आज KLK में $ -0.006994 (-1.70%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0627 (-13.43%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KLK में $ -0.0574 (-12.43%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.091 (-18.37%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
KLK Foundation (KLK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब KLK Foundation प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, KLK Foundation के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.
KLK Foundation को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
