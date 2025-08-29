KILT की अधिक जानकारी

KILT Protocol लोगो

KILT Protocol मूल्य(KILT)

1 KILT से USD लाइव प्राइस:

$0.01194
+6.51%1D
USD
KILT Protocol (KILT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:17:32 (UTC+8)

KILT Protocol (KILT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01121
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0139
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01121
$ 0.0139
$ 0.024061289716184094
$ 0.007327165551517575
0.00%

+6.51%

+39.48%

+39.48%

KILT Protocol (KILT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.01194 है. पिछले 24 घंटों में, KILT ने $ 0.01121 के कम और $ 0.0139 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KILT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.024061289716184094 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.007327165551517575 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KILT में 0.00%, 24 घंटों में +6.51%, तथा पिछले 7 दिनों में +39.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

KILT Protocol (KILT) मार्केट की जानकारी

No.1596

$ 3.37M
$ 3.81K
$ 3.47M
282.20M
290,560,000
290,560,000
97.12%

BASE

KILT Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.37M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.81K है. KILT की मार्केट में उपलब्ध राशि 282.20M है, कुल आपूर्ति 290560000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.47M है.

KILT Protocol (KILT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में KILT Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0007298+6.51%
30 दिन$ -0.01026-46.22%
60 दिन$ +0.00694+138.80%
90 दिन$ +0.00694+138.80%
KILT Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज KILT में $ +0.0007298 (+6.51%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

KILT Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01026 (-46.22%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

KILT Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KILT में $ +0.00694 (+138.80%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

KILT Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00694 (+138.80%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

KILT Protocol (KILT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब KILT Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

KILT Protocol (KILT) क्या है

KILT Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके KILT Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- KILT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- KILT Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर KILT Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

KILT Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में KILT Protocol (KILT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके KILT Protocol (KILT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? KILT Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब KILT Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KILT Protocol (KILT) टोकन का अर्थशास्त्र

KILT Protocol (KILT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KILT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

KILT Protocol (KILT) कैसे खरीदें

क्या आपको KILT Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से KILT Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

KILT लोकल करेंसी में

1 KILT Protocol(KILT) से VND
314.2011
1 KILT Protocol(KILT) से AUD
A$0.0181488
1 KILT Protocol(KILT) से GBP
0.0088356
1 KILT Protocol(KILT) से EUR
0.010149
1 KILT Protocol(KILT) से USD
$0.01194
1 KILT Protocol(KILT) से MYR
RM0.0503868
1 KILT Protocol(KILT) से TRY
0.4906146
1 KILT Protocol(KILT) से JPY
¥1.75518
1 KILT Protocol(KILT) से ARS
ARS$16.0268232
1 KILT Protocol(KILT) से RUB
0.9538866
1 KILT Protocol(KILT) से INR
1.0526304
1 KILT Protocol(KILT) से IDR
Rp195.7376736
1 KILT Protocol(KILT) से KRW
16.5832272
1 KILT Protocol(KILT) से PHP
0.6815352
1 KILT Protocol(KILT) से EGP
￡E.0.5799258
1 KILT Protocol(KILT) से BRL
R$0.0648342
1 KILT Protocol(KILT) से CAD
C$0.0163578
1 KILT Protocol(KILT) से BDT
1.4521428
1 KILT Protocol(KILT) से NGN
18.3692124
1 KILT Protocol(KILT) से COP
$47.9517564
1 KILT Protocol(KILT) से ZAR
R.0.210741
1 KILT Protocol(KILT) से UAH
0.4940772
1 KILT Protocol(KILT) से VES
Bs1.74324
1 KILT Protocol(KILT) से CLP
$11.53404
1 KILT Protocol(KILT) से PKR
Rs3.3642144
1 KILT Protocol(KILT) से KZT
6.4331526
1 KILT Protocol(KILT) से THB
฿0.3848262
1 KILT Protocol(KILT) से TWD
NT$0.3650058
1 KILT Protocol(KILT) से AED
د.إ0.0438198
1 KILT Protocol(KILT) से CHF
Fr0.009552
1 KILT Protocol(KILT) से HKD
HK$0.0930126
1 KILT Protocol(KILT) से AMD
֏4.567647
1 KILT Protocol(KILT) से MAD
.د.م0.1078182
1 KILT Protocol(KILT) से MXN
$0.222681
1 KILT Protocol(KILT) से SAR
ريال0.044775
1 KILT Protocol(KILT) से PLN
0.0434616
1 KILT Protocol(KILT) से RON
лв0.0518196
1 KILT Protocol(KILT) से SEK
kr0.1129524
1 KILT Protocol(KILT) से BGN
лв0.0199398
1 KILT Protocol(KILT) से HUF
Ft4.0514808
1 KILT Protocol(KILT) से CZK
0.2497848
1 KILT Protocol(KILT) से KWD
د.ك0.0036417
1 KILT Protocol(KILT) से ILS
0.0398796
1 KILT Protocol(KILT) से AOA
Kz10.9440846
1 KILT Protocol(KILT) से BHD
.د.ب0.00448944
1 KILT Protocol(KILT) से BMD
$0.01194
1 KILT Protocol(KILT) से DKK
kr0.0761772
1 KILT Protocol(KILT) से HNL
L0.3153354
1 KILT Protocol(KILT) से MUR
0.548046
1 KILT Protocol(KILT) से NAD
$0.2106216
1 KILT Protocol(KILT) से NOK
kr0.119997
1 KILT Protocol(KILT) से NZD
$0.0201786
1 KILT Protocol(KILT) से PAB
B/.0.01194
1 KILT Protocol(KILT) से PGK
K0.0494316
1 KILT Protocol(KILT) से QAR
ر.ق0.0434616
1 KILT Protocol(KILT) से RSD
дин.1.1978208

KILT Protocol संसाधन

KILT Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक KILT Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न KILT Protocol

आज KILT Protocol (KILT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KILT प्राइस 0.01194 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KILT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KILT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01194 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
KILT Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KILT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.37M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KILT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KILT की मार्केट में उपलब्ध राशि 282.20M USD है.
KILT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KILT ने 0.024061289716184094 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KILT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KILT ने 0.007327165551517575 USD की ATL प्राइस देखी.
KILT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KILT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.81K USD है.
क्या KILT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KILT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KILT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:17:32 (UTC+8)

चर्चित खबरें

अगस्त में LINK व्हेल की गतिविधि सात महीने के शीर्ष पर पहुंच गई

ChainLink (LINK) अगस्त के अंत में शीर्ष 10 आल्टकॉइन्स में थोड़े समय के लिए प्रवेश कर गया। कुल मिलाकर, अगस्त 2025 क्रिप्टो के लिए पिछले पांच वर्षों में सबसे सफल रहा।

August 29, 2025

ओंडो ग्लोबल मार्केट्स क्या है? एक वैश्विक निवेश प्लेटफॉर्म जो यू.एस. शेयरों और डेफाई को जोड़ता है

ओंडो ग्लोबल मार्केट्स (ओंडो जीएम) एक क्रांतिकारी टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक रूप से व्यापारित पारंपरिक प्रतिभूतियों को ब्लॉकचेन पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

August 29, 2025

MEXC Launchpad पर World Liberty Financial (WLFI) का शुभारंभ, 880,000 WLFI आपका इंतजार कर रहा है

MEXC Launchpad एक प्रमुख नए प्रोजेक्ट लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में, हमेशा उपयोगकर्ताओं के लिए विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली क्रिप्टो संपत्तियों की खोज करने और प्रारंभिक भागीदारी के लिए कम प्रवेश अवरोध प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

August 29, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

