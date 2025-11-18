KGEN मूल्य(KGEN)
आज KGEN (KGEN) का लाइव मूल्य $ 0.2081 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 6.21% का बदलाव आया है. मौजूदा KGEN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.2081 प्रति KGEN है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार KGEN करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- KGEN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, KGEN की ट्रेडिंग $ 0.2066 (निम्न) और $ 0.2268 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में KGEN में पिछले एक घंटे में -1.00% और पिछले 7 दिनों में -19.78% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 371.74K तक पहुँच गया.
BSC
KGEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 371.74K है. KGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 208.10M है.
-1.00%
-6.21%
-19.78%
-19.78%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में KGEN के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.013779
|-6.21%
|30 दिन
|$ -0.2116
|-50.42%
|60 दिन
|$ +0.0081
|+4.05%
|90 दिन
|$ +0.0081
|+4.05%
आज KGEN में $ -0.013779 (-6.21%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.2116 (-50.42%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KGEN में $ +0.0081 (+4.05%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0081 (+4.05%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
KGEN (KGEN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब KGEN प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, KGEN के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.
KGEN को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 KGEN = 0.2081 USD