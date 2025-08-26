KEKIUS की अधिक जानकारी

Kekius Maximus लोगो

Kekius Maximus मूल्य(KEKIUS)

1 KEKIUS से USD लाइव प्राइस:

$0.024066
$0.024066$0.024066
-3.46%1D
USD
Kekius Maximus (KEKIUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:55:50 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.023674
$ 0.023674$ 0.023674
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.025979
$ 0.025979$ 0.025979
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.023674
$ 0.023674$ 0.023674

$ 0.025979
$ 0.025979$ 0.025979

$ 0.3957723531422579
$ 0.3957723531422579$ 0.3957723531422579

$ 0.000040926540333548
$ 0.000040926540333548$ 0.000040926540333548

+0.44%

-3.46%

-2.76%

-2.76%

Kekius Maximus (KEKIUS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.024066 है. पिछले 24 घंटों में, KEKIUS ने $ 0.023674 के कम और $ 0.025979 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KEKIUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.3957723531422579 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000040926540333548 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KEKIUS में +0.44%, 24 घंटों में -3.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kekius Maximus (KEKIUS) मार्केट की जानकारी

No.826

$ 24.07M
$ 24.07M$ 24.07M

$ 265.50K
$ 265.50K$ 265.50K

$ 24.07M
$ 24.07M$ 24.07M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Kekius Maximus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 265.50K है. KEKIUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.07M है.

Kekius Maximus (KEKIUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Kekius Maximus के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00086253-3.46%
30 दिन$ +0.001386+6.11%
60 दिन$ +0.000511+2.16%
90 दिन$ -0.005416-18.38%
Kekius Maximus के मूल्य में आज आया अंतर

आज KEKIUS में $ -0.00086253 (-3.46%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Kekius Maximus के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.001386 (+6.11%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Kekius Maximus के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KEKIUS में $ +0.000511 (+2.16%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Kekius Maximus के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.005416 (-18.38%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Kekius Maximus (KEKIUS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Kekius Maximus प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Kekius Maximus (KEKIUS) क्या है

KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok.

Kekius Maximus MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Kekius Maximus निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- KEKIUS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Kekius Maximus के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Kekius Maximus खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Kekius Maximus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kekius Maximus (KEKIUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kekius Maximus (KEKIUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kekius Maximus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kekius Maximus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Kekius Maximus (KEKIUS) टोकन का अर्थशास्त्र

Kekius Maximus (KEKIUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KEKIUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Kekius Maximus (KEKIUS) कैसे खरीदें

क्या आपको Kekius Maximus कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Kekius Maximus खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

KEKIUS लोकल करेंसी में

1 Kekius Maximus(KEKIUS) से VND
633.29679
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से AUD
A$0.03682098
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से GBP
0.01780884
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से EUR
0.0204561
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से USD
$0.024066
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से MYR
RM0.10155852
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से TRY
0.99007524
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से JPY
¥3.537702
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से ARS
ARS$32.08791978
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से RUB
1.937313
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से INR
2.11516074
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से IDR
Rp394.52452704
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से KRW
33.42478608
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से PHP
1.37561256
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से EGP
￡E.1.16696034
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से BRL
R$0.13019706
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से CAD
C$0.03297042
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से BDT
2.92546296
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से NGN
36.96754194
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से COP
$97.0401285
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से ZAR
R.0.42644952
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से UAH
0.99175986
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से VES
Bs3.465504
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से CLP
$23.295888
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से PKR
Rs6.82126704
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से KZT
12.93162444
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से THB
฿0.77877576
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से TWD
NT$0.73449432
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से AED
د.إ0.08832222
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से CHF
Fr0.0192528
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से HKD
HK$0.18747414
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से AMD
֏9.19585926
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से MAD
.د.م0.21683466
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से MXN
$0.44931222
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से SAR
ريال0.0902475
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से PLN
0.0878409
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से RON
лв0.10444644
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से SEK
kr0.22838634
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से BGN
лв0.04019022
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से HUF
Ft8.18556858
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से CZK
0.50610798
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से KWD
د.ك0.00734013
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से ILS
0.07989912
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से AOA
Kz21.93784362
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से BHD
.د.ب0.009072882
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से BMD
$0.024066
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से DKK
kr0.1540224
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से HNL
L0.62956656
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से MUR
1.10511072
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से NAD
$0.42500556
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से NOK
kr0.24258528
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से NZD
$0.04067154
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से PAB
B/.0.024066
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से PGK
K0.10179918
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से QAR
ر.ق0.0878409
1 Kekius Maximus(KEKIUS) से RSD
дин.2.41767036

Kekius Maximus संसाधन

Kekius Maximus को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Kekius Maximus वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Kekius Maximus

आज Kekius Maximus (KEKIUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KEKIUS प्राइस 0.024066 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KEKIUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KEKIUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.024066 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kekius Maximus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KEKIUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.07M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KEKIUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KEKIUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
KEKIUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KEKIUS ने 0.3957723531422579 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KEKIUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KEKIUS ने 0.000040926540333548 USD की ATL प्राइस देखी.
KEKIUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KEKIUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 265.50K USD है.
क्या KEKIUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KEKIUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KEKIUS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:55:50 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

KEKIUS-से-USD कैलकुलेटर

राशि

KEKIUS
KEKIUS
USD
USD

1 KEKIUS = 0.024066 USD

KEKIUS ट्रेड करें

KEKIUSUSDC
$0.024184
$0.024184$0.024184
-3.46%
KEKIUSUSDT
$0.024066
$0.024066$0.024066
-3.47%

