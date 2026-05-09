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kazonomics का आज का लाइव मूल्य 0.00161907 USD है.KAZONOMICS का मार्केट कैप 1,619,081 USD है. भारत में KAZONOMICS से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!kazonomics का आज का लाइव मूल्य 0.00161907 USD है.KAZONOMICS का मार्केट कैप 1,619,081 USD है. भारत में KAZONOMICS से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

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1 KAZONOMICS से USD लाइव प्राइस:

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kazonomics (KAZONOMICS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2026-05-09 09:21:35 (UTC+8)

kazonomics का आज का मूल्य

आज kazonomics (KAZONOMICS) का लाइव मूल्य $ 0.00161907 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.01% का बदलाव आया है. मौजूदा KAZONOMICS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00161907 प्रति KAZONOMICS है.

$ 1,619,081 के मार्केट कैप के अनुसार kazonomics करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B KAZONOMICS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, KAZONOMICS की ट्रेडिंग $ 0.00161907 (निम्न) और $ 0.00217058 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.052015 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00026666 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में KAZONOMICS में पिछले एक घंटे में -0.00% और पिछले 7 दिनों में +6.10% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.11K तक पहुँच गया.

kazonomics (KAZONOMICS) मार्केट की जानकारी

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 5.11K
$ 5.11K$ 5.11K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

kazonomics का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.62M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.11K है. KAZONOMICS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.62M है.

kazonomics की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00161907
$ 0.00161907$ 0.00161907
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00217058
$ 0.00217058$ 0.00217058
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00161907
$ 0.00161907$ 0.00161907

$ 0.00217058
$ 0.00217058$ 0.00217058

$ 0.052015
$ 0.052015$ 0.052015

$ 0.00026666
$ 0.00026666$ 0.00026666

-0.00%

-0.00%

+6.10%

+6.10%

kazonomics (KAZONOMICS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, kazonomics का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, kazonomics का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018240021 था.
पिछले 60 दिनों में, kazonomics का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0030121678 था.
पिछले 90 दिनों में, kazonomics का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009114532078485182 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.00%
30 दिन$ +0.0018240021+112.66%
60 दिन$ +0.0030121678+186.04%
90 दिन$ +0.0009114532078485182+128.81%

kazonomics के लिए प्राइस पूर्वानुमान

kazonomics (KAZONOMICS) 2030 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में KAZONOMICS का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
kazonomics (KAZONOMICS) 2040 (14 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, kazonomics के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2026–2027 में kazonomics का प्राइस कितना होगा? वर्ष 2026–2027 के लिए KAZONOMICS प्राइस के अनुमान के लिए हमारे प्राइस का अनुमान पेज पर जाएँ, kazonomics प्राइस का अनुमान पर क्लिक करें.

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