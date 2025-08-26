KATA की अधिक जानकारी

Katana Inu लोगो

Katana Inu मूल्य(KATA)

1 KATA से USD लाइव प्राइस:

$0.00017449
$0.00017449$0.00017449
-0.32%1D
USD
Katana Inu (KATA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:16:59 (UTC+8)

Katana Inu (KATA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00016752
$ 0.00016752$ 0.00016752
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000182
$ 0.000182$ 0.000182
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00016752
$ 0.00016752$ 0.00016752

$ 0.000182
$ 0.000182$ 0.000182

$ 0.00829882791721224
$ 0.00829882791721224$ 0.00829882791721224

$ 0.000104374616984568
$ 0.000104374616984568$ 0.000104374616984568

0.00%

-0.32%

+7.04%

+7.04%

Katana Inu (KATA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00017449 है. पिछले 24 घंटों में, KATA ने $ 0.00016752 के कम और $ 0.000182 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KATA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00829882791721224 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000104374616984568 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KATA में 0.00%, 24 घंटों में -0.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Katana Inu (KATA) मार्केट की जानकारी

No.1336

$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M

$ 84.31K
$ 84.31K$ 84.31K

$ 8.72M
$ 8.72M$ 8.72M

37.30B
37.30B 37.30B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

74.59%

BSC

Katana Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 84.31K है. KATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 37.30B है, कुल आपूर्ति 50000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.72M है.

Katana Inu (KATA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Katana Inu के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000005602-0.32%
30 दिन$ +0.00003974+29.49%
60 दिन$ +0.0000185+11.85%
90 दिन$ -0.00004383-20.08%
Katana Inu के मूल्य में आज आया अंतर

आज KATA में $ -0.0000005602 (-0.32%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Katana Inu के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00003974 (+29.49%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Katana Inu के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KATA में $ +0.0000185 (+11.85%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Katana Inu के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00004383 (-20.08%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Katana Inu (KATA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Katana Inu प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Katana Inu (KATA) क्या है

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Katana Inu निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- KATA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Katana Inu के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Katana Inu खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Katana Inu प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Katana Inu (KATA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Katana Inu (KATA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Katana Inu के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Katana Inu प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Katana Inu (KATA) टोकन का अर्थशास्त्र

Katana Inu (KATA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KATA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Katana Inu (KATA) कैसे खरीदें

क्या आपको Katana Inu कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Katana Inu खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

KATA लोकल करेंसी में

1 Katana Inu(KATA) से VND
4.59170435
1 Katana Inu(KATA) से AUD
A$0.0002652248
1 Katana Inu(KATA) से GBP
0.0001291226
1 Katana Inu(KATA) से EUR
0.0001483165
1 Katana Inu(KATA) से USD
$0.00017449
1 Katana Inu(KATA) से MYR
RM0.0007346029
1 Katana Inu(KATA) से TRY
0.0071785186
1 Katana Inu(KATA) से JPY
¥0.02547554
1 Katana Inu(KATA) से ARS
ARS$0.2326527517
1 Katana Inu(KATA) से RUB
0.0140447001
1 Katana Inu(KATA) से INR
0.0152992832
1 Katana Inu(KATA) से IDR
Rp2.8604913456
1 Katana Inu(KATA) से KRW
0.2423456712
1 Katana Inu(KATA) से PHP
0.0099651239
1 Katana Inu(KATA) से EGP
￡E.0.008462765
1 Katana Inu(KATA) से BRL
R$0.0009439909
1 Katana Inu(KATA) से CAD
C$0.0002390513
1 Katana Inu(KATA) से BDT
0.0212110044
1 Katana Inu(KATA) से NGN
0.2680323441
1 Katana Inu(KATA) से COP
$0.7035873025
1 Katana Inu(KATA) से ZAR
R.0.0030919628
1 Katana Inu(KATA) से UAH
0.0071907329
1 Katana Inu(KATA) से VES
Bs0.02512656
1 Katana Inu(KATA) से CLP
$0.16890632
1 Katana Inu(KATA) से PKR
Rs0.0494574456
1 Katana Inu(KATA) से KZT
0.0937604566
1 Katana Inu(KATA) से THB
฿0.0056412617
1 Katana Inu(KATA) से TWD
NT$0.0053306695
1 Katana Inu(KATA) से AED
د.إ0.0006403783
1 Katana Inu(KATA) से CHF
Fr0.000139592
1 Katana Inu(KATA) से HKD
HK$0.0013592771
1 Katana Inu(KATA) से AMD
֏0.0666743739
1 Katana Inu(KATA) से MAD
.د.م0.0015721549
1 Katana Inu(KATA) से MXN
$0.0032559834
1 Katana Inu(KATA) से SAR
ريال0.0006543375
1 Katana Inu(KATA) से PLN
0.0006368885
1 Katana Inu(KATA) से RON
лв0.0007572866
1 Katana Inu(KATA) से SEK
kr0.0016559101
1 Katana Inu(KATA) से BGN
лв0.0002913983
1 Katana Inu(KATA) से HUF
Ft0.0593492837
1 Katana Inu(KATA) से CZK
0.0036695247
1 Katana Inu(KATA) से KWD
د.ك0.00005321945
1 Katana Inu(KATA) से ILS
0.0005793068
1 Katana Inu(KATA) से AOA
Kz0.1590598493
1 Katana Inu(KATA) से BHD
.د.ب0.00006578273
1 Katana Inu(KATA) से BMD
$0.00017449
1 Katana Inu(KATA) से DKK
kr0.001116736
1 Katana Inu(KATA) से HNL
L0.0045646584
1 Katana Inu(KATA) से MUR
0.0080282849
1 Katana Inu(KATA) से NAD
$0.0030814934
1 Katana Inu(KATA) से NOK
kr0.0017571143
1 Katana Inu(KATA) से NZD
$0.0002948881
1 Katana Inu(KATA) से PAB
B/.0.00017449
1 Katana Inu(KATA) से PGK
K0.0007380927
1 Katana Inu(KATA) से QAR
ر.ق0.0006368885
1 Katana Inu(KATA) से RSD
дин.0.0175310103

Katana Inu को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Katana Inu

आज Katana Inu (KATA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KATA प्राइस 0.00017449 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KATA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KATA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00017449 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Katana Inu का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KATA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.51M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KATA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 37.30B USD है.
KATA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KATA ने 0.00829882791721224 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KATA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KATA ने 0.000104374616984568 USD की ATL प्राइस देखी.
KATA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KATA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 84.31K USD है.
क्या KATA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KATA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KATA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:16:59 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

