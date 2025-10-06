KaratDAO (KARAT) क्या है

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls. Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके KaratDAO निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.



इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:

- KARAT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.

- KaratDAO के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर KaratDAO खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

KaratDAO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में KaratDAO (KARAT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके KaratDAO (KARAT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? KaratDAO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब KaratDAO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KaratDAO (KARAT) टोकन का अर्थशास्त्र

KaratDAO (KARAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KARAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

KaratDAO (KARAT) कैसे खरीदें

क्या आपको KaratDAO कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से KaratDAO खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

KARAT लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

KaratDAO संसाधन

KaratDAO को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न KaratDAO आज KaratDAO (KARAT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव KARAT प्राइस 0.0005816 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. KARAT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.0005816 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए KARAT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. KaratDAO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? KARAT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 148.62K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. KARAT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? KARAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 255.54M USD है. KARAT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? KARAT ने 0.05802041506845649 USD की ATH प्राइस हासिल की. KARAT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? KARAT ने 0.000463150077110209 USD की ATL प्राइस देखी. KARAT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? KARAT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.51K USD है. क्या KARAT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KARAT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KARAT का प्राइस का अनुमान देखें.

KaratDAO (KARAT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8) प्रकार जानकारी 10-17 19:52:08 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks 10-17 14:38:57 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49% 10-17 08:10:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89% 10-17 04:42:12 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions 10-16 21:36:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday 10-16 15:41:06 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low

चर्चित खबरें

बुल रन में इतने लोग अभी भी पैसा क्यों खो रहे हैं?

बिटकॉइन लेयर 2 नेटवर्क का उदय: 2025 में बिटकॉइन के भविष्य को आकार देने वाली तकनीक को समझना