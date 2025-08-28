KAF की अधिक जानकारी

KAIF Platform लोगो

KAIF Platform मूल्य(KAF)

1 KAF से USD लाइव प्राइस:

$0.000034
$0.000034$0.000034
+17.24%1D
USD
KAIF Platform (KAF) मूल्य का लाइव चार्ट
KAIF Platform (KAF) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.000026
$ 0.000026
$ 0.000026$ 0.000026
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000026
$ 0.000026$ 0.000026

$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018

$ 0.2091325418152017
$ 0.2091325418152017$ 0.2091325418152017

$ 0.000093242676184708
$ 0.000093242676184708$ 0.000093242676184708

0.00%

+17.24%

-91.73%

-91.73%

KAIF Platform (KAF) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000034 है. पिछले 24 घंटों में, KAF ने $ 0.000026 के कम और $ 0.00018 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.2091325418152017 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000093242676184708 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAF में 0.00%, 24 घंटों में +17.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -91.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

KAIF Platform (KAF) मार्केट की जानकारी

No.7291

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 555.09
$ 555.09$ 555.09

$ 27.53K
$ 27.53K$ 27.53K

0.00
0.00 0.00

809,710,000
809,710,000 809,710,000

809,710,000
809,710,000 809,710,000

0.00%

BSC

KAIF Platform का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 555.09 है. KAF की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 809710000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.53K है.

KAIF Platform (KAF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में KAIF Platform के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000005+17.24%
30 दिन$ -0.000563-94.31%
60 दिन$ -0.000925-96.46%
90 दिन$ -0.001267-97.39%
KAIF Platform के मूल्य में आज आया अंतर

आज KAF में $ +0.000005 (+17.24%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

KAIF Platform के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000563 (-94.31%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

KAIF Platform के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KAF में $ -0.000925 (-96.46%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

KAIF Platform के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001267 (-97.39%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

KAIF Platform (KAF) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब KAIF Platform प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

KAIF Platform (KAF) क्या है

KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services.

KAIF Platform MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके KAIF Platform निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- KAF की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- KAIF Platform के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर KAIF Platform खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

KAIF Platform प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में KAIF Platform (KAF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके KAIF Platform (KAF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? KAIF Platform के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब KAIF Platform प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KAIF Platform (KAF) टोकन का अर्थशास्त्र

KAIF Platform (KAF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KAF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

KAIF Platform (KAF) कैसे खरीदें

क्या आपको KAIF Platform कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से KAIF Platform खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

KAF लोकल करेंसी में

1 KAIF Platform(KAF) से VND
0.89471
1 KAIF Platform(KAF) से AUD
A$0.00005202
1 KAIF Platform(KAF) से GBP
0.00002516
1 KAIF Platform(KAF) से EUR
0.0000289
1 KAIF Platform(KAF) से USD
$0.000034
1 KAIF Platform(KAF) से MYR
RM0.00014348
1 KAIF Platform(KAF) से TRY
0.0013991
1 KAIF Platform(KAF) से JPY
¥0.004998
1 KAIF Platform(KAF) से ARS
ARS$0.04533322
1 KAIF Platform(KAF) से RUB
0.0027336
1 KAIF Platform(KAF) से INR
0.00298962
1 KAIF Platform(KAF) से IDR
Rp0.55737696
1 KAIF Platform(KAF) से KRW
0.04728788
1 KAIF Platform(KAF) से PHP
0.0019431
1 KAIF Platform(KAF) से EGP
￡E.0.00165138
1 KAIF Platform(KAF) से BRL
R$0.00018394
1 KAIF Platform(KAF) से CAD
C$0.00004658
1 KAIF Platform(KAF) से BDT
0.00413304
1 KAIF Platform(KAF) से NGN
0.05222706
1 KAIF Platform(KAF) से COP
$0.1370965
1 KAIF Platform(KAF) से ZAR
R.0.00060316
1 KAIF Platform(KAF) से UAH
0.00140114
1 KAIF Platform(KAF) से VES
Bs0.004896
1 KAIF Platform(KAF) से CLP
$0.032912
1 KAIF Platform(KAF) से PKR
Rs0.00963696
1 KAIF Platform(KAF) से KZT
0.01826956
1 KAIF Platform(KAF) से THB
฿0.00110058
1 KAIF Platform(KAF) से TWD
NT$0.00103904
1 KAIF Platform(KAF) से AED
د.إ0.00012478
1 KAIF Platform(KAF) से CHF
Fr0.0000272
1 KAIF Platform(KAF) से HKD
HK$0.00026486
1 KAIF Platform(KAF) से AMD
֏0.01299174
1 KAIF Platform(KAF) से MAD
.د.م0.00030634
1 KAIF Platform(KAF) से MXN
$0.00063512
1 KAIF Platform(KAF) से SAR
ريال0.0001275
1 KAIF Platform(KAF) से PLN
0.0001241
1 KAIF Platform(KAF) से RON
лв0.00014756
1 KAIF Platform(KAF) से SEK
kr0.00032232
1 KAIF Platform(KAF) से BGN
лв0.00005678
1 KAIF Platform(KAF) से HUF
Ft0.01156442
1 KAIF Platform(KAF) से CZK
0.00071434
1 KAIF Platform(KAF) से KWD
د.ك0.00001037
1 KAIF Platform(KAF) से ILS
0.00011288
1 KAIF Platform(KAF) से AOA
Kz0.03099338
1 KAIF Platform(KAF) से BHD
.د.ب0.000012818
1 KAIF Platform(KAF) से BMD
$0.000034
1 KAIF Platform(KAF) से DKK
kr0.00021726
1 KAIF Platform(KAF) से HNL
L0.00088944
1 KAIF Platform(KAF) से MUR
0.00156128
1 KAIF Platform(KAF) से NAD
$0.00060044
1 KAIF Platform(KAF) से NOK
kr0.0003417
1 KAIF Platform(KAF) से NZD
$0.00005746
1 KAIF Platform(KAF) से PAB
B/.0.000034
1 KAIF Platform(KAF) से PGK
K0.00014382
1 KAIF Platform(KAF) से QAR
ر.ق0.0001241
1 KAIF Platform(KAF) से RSD
дин.0.00341462

KAIF Platform संसाधन

KAIF Platform को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक KAIF Platform वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न KAIF Platform

आज KAIF Platform (KAF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KAF प्राइस 0.000034 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KAF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KAF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000034 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
KAIF Platform का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KAF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KAF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KAF की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
KAF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KAF ने 0.2091325418152017 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KAF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KAF ने 0.000093242676184708 USD की ATL प्राइस देखी.
KAF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KAF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 555.09 USD है.
क्या KAF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KAF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KAF का प्राइस का अनुमान देखें.
KAIF Platform (KAF) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

