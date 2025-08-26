JYAI की अधिक जानकारी

Jerry The Turtle लोगो

Jerry The Turtle मूल्य(JYAI)

1 JYAI से USD लाइव प्राइस:

$0.00020829
$0.00020829$0.00020829
-0.69%1D
USD
Jerry The Turtle (JYAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:15:58 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000188215
$ 0.000188215$ 0.000188215
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00025
$ 0.00025$ 0.00025
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000188215
$ 0.000188215$ 0.000188215

$ 0.00025
$ 0.00025$ 0.00025

$ 0.000320379364794765
$ 0.000320379364794765$ 0.000320379364794765

$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777

+2.24%

-0.69%

-10.76%

-10.76%

Jerry The Turtle (JYAI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00020829 है. पिछले 24 घंटों में, JYAI ने $ 0.000188215 के कम और $ 0.00025 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JYAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000320379364794765 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000000524860777 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JYAI में +2.24%, 24 घंटों में -0.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Jerry The Turtle (JYAI) मार्केट की जानकारी

No.1029

$ 14.37M
$ 14.37M$ 14.37M

$ 625.19K
$ 625.19K$ 625.19K

$ 14.37M
$ 14.37M$ 14.37M

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Jerry The Turtle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.37M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 625.19K है. JYAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.00B है, कुल आपूर्ति 69000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.37M है.

Jerry The Turtle (JYAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Jerry The Turtle के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000144719-0.69%
30 दिन$ +0.00002246+12.08%
60 दिन$ +0.00013295+176.46%
90 दिन$ +0.00004175+25.06%
Jerry The Turtle के मूल्य में आज आया अंतर

आज JYAI में $ -0.00000144719 (-0.69%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Jerry The Turtle के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00002246 (+12.08%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Jerry The Turtle के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर JYAI में $ +0.00013295 (+176.46%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Jerry The Turtle के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00004175 (+25.06%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Jerry The Turtle (JYAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Jerry The Turtle प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Jerry The Turtle (JYAI) क्या है

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Jerry The Turtle निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- JYAI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Jerry The Turtle के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Jerry The Turtle खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Jerry The Turtle प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Jerry The Turtle (JYAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Jerry The Turtle (JYAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Jerry The Turtle के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Jerry The Turtle प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Jerry The Turtle (JYAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Jerry The Turtle (JYAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JYAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Jerry The Turtle (JYAI) कैसे खरीदें

क्या आपको Jerry The Turtle कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Jerry The Turtle खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

JYAI लोकल करेंसी में

1 Jerry The Turtle(JYAI) से VND
5.48115135
1 Jerry The Turtle(JYAI) से AUD
A$0.0003166008
1 Jerry The Turtle(JYAI) से GBP
0.0001541346
1 Jerry The Turtle(JYAI) से EUR
0.0001770465
1 Jerry The Turtle(JYAI) से USD
$0.00020829
1 Jerry The Turtle(JYAI) से MYR
RM0.0008769009
1 Jerry The Turtle(JYAI) से TRY
0.0085690506
1 Jerry The Turtle(JYAI) से JPY
¥0.03041034
1 Jerry The Turtle(JYAI) से ARS
ARS$0.2777193057
1 Jerry The Turtle(JYAI) से RUB
0.0167652621
1 Jerry The Turtle(JYAI) से INR
0.0182628672
1 Jerry The Turtle(JYAI) से IDR
Rp3.4145896176
1 Jerry The Turtle(JYAI) से KRW
0.2892898152
1 Jerry The Turtle(JYAI) से PHP
0.0118954419
1 Jerry The Turtle(JYAI) से EGP
￡E.0.010102065
1 Jerry The Turtle(JYAI) से BRL
R$0.0011268489
1 Jerry The Turtle(JYAI) से CAD
C$0.0002853573
1 Jerry The Turtle(JYAI) से BDT
0.0253197324
1 Jerry The Turtle(JYAI) से NGN
0.3199521861
1 Jerry The Turtle(JYAI) से COP
$0.8398773525
1 Jerry The Turtle(JYAI) से ZAR
R.0.0036908988
1 Jerry The Turtle(JYAI) से UAH
0.0085836309
1 Jerry The Turtle(JYAI) से VES
Bs0.02999376
1 Jerry The Turtle(JYAI) से CLP
$0.20162472
1 Jerry The Turtle(JYAI) से PKR
Rs0.0590377176
1 Jerry The Turtle(JYAI) से KZT
0.1119225486
1 Jerry The Turtle(JYAI) से THB
฿0.0067340157
1 Jerry The Turtle(JYAI) से TWD
NT$0.0063632595
1 Jerry The Turtle(JYAI) से AED
د.إ0.0007644243
1 Jerry The Turtle(JYAI) से CHF
Fr0.000166632
1 Jerry The Turtle(JYAI) से HKD
HK$0.0016225791
1 Jerry The Turtle(JYAI) से AMD
֏0.0795896919
1 Jerry The Turtle(JYAI) से MAD
.د.م0.0018766929
1 Jerry The Turtle(JYAI) से MXN
$0.0038866914
1 Jerry The Turtle(JYAI) से SAR
ريال0.0007810875
1 Jerry The Turtle(JYAI) से PLN
0.0007602585
1 Jerry The Turtle(JYAI) से RON
лв0.0009039786
1 Jerry The Turtle(JYAI) से SEK
kr0.0019766721
1 Jerry The Turtle(JYAI) से BGN
лв0.0003478443
1 Jerry The Turtle(JYAI) से HUF
Ft0.0708456777
1 Jerry The Turtle(JYAI) से CZK
0.0043803387
1 Jerry The Turtle(JYAI) से KWD
د.ك0.00006352845
1 Jerry The Turtle(JYAI) से ILS
0.0006915228
1 Jerry The Turtle(JYAI) से AOA
Kz0.1898709153
1 Jerry The Turtle(JYAI) से BHD
.د.ب0.00007852533
1 Jerry The Turtle(JYAI) से BMD
$0.00020829
1 Jerry The Turtle(JYAI) से DKK
kr0.001333056
1 Jerry The Turtle(JYAI) से HNL
L0.0054488664
1 Jerry The Turtle(JYAI) से MUR
0.0095834229
1 Jerry The Turtle(JYAI) से NAD
$0.0036784014
1 Jerry The Turtle(JYAI) से NOK
kr0.0020974803
1 Jerry The Turtle(JYAI) से NZD
$0.0003520101
1 Jerry The Turtle(JYAI) से PAB
B/.0.00020829
1 Jerry The Turtle(JYAI) से PGK
K0.0008810667
1 Jerry The Turtle(JYAI) से QAR
ر.ق0.0007602585
1 Jerry The Turtle(JYAI) से RSD
дин.0.0209268963

Jerry The Turtle संसाधन

Jerry The Turtle को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Jerry The Turtle वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Jerry The Turtle

आज Jerry The Turtle (JYAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JYAI प्राइस 0.00020829 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JYAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JYAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00020829 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Jerry The Turtle का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JYAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.37M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JYAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JYAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.00B USD है.
JYAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JYAI ने 0.000320379364794765 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JYAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JYAI ने 0.0000000524860777 USD की ATL प्राइस देखी.
JYAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JYAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 625.19K USD है.
क्या JYAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JYAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JYAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:15:58 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

