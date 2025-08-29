JUNE की अधिक जानकारी

JUNE प्राइस की जानकारी

JUNE व्हाइटपेपर

JUNE आधिकारिक वेबसाइट

JUNE टोकन का अर्थशास्त्र

JUNE प्राइस का पूर्वानुमान

JUNE हिस्ट्री

JUNE खरीदने की गाइड

JUNE-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

JUNE स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Juneo Supernet लोगो

Juneo Supernet मूल्य(JUNE)

1 JUNE से USD लाइव प्राइस:

$0.0687
$0.0687$0.0687
-4.71%1D
USD
Juneo Supernet (JUNE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:16:38 (UTC+8)

Juneo Supernet (JUNE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0636
$ 0.0636$ 0.0636
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0858
$ 0.0858$ 0.0858
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0636
$ 0.0636$ 0.0636

$ 0.0858
$ 0.0858$ 0.0858

--
----

--
----

0.00%

-4.71%

-1.44%

-1.44%

Juneo Supernet (JUNE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0687 है. पिछले 24 घंटों में, JUNE ने $ 0.0636 के कम और $ 0.0858 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JUNE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JUNE में 0.00%, 24 घंटों में -4.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Juneo Supernet (JUNE) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 3.73K
$ 3.73K$ 3.73K

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

--
----

45,000,000
45,000,000 45,000,000

JUNEO

Juneo Supernet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.73K है. JUNE की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 45000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.09M है.

Juneo Supernet (JUNE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Juneo Supernet के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.003396-4.71%
30 दिन$ -0.1243-64.41%
60 दिन$ -0.3713-84.39%
90 दिन$ -0.3713-84.39%
Juneo Supernet के मूल्य में आज आया अंतर

आज JUNE में $ -0.003396 (-4.71%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Juneo Supernet के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.1243 (-64.41%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Juneo Supernet के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर JUNE में $ -0.3713 (-84.39%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Juneo Supernet के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.3713 (-84.39%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Juneo Supernet (JUNE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Juneo Supernet प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Juneo Supernet (JUNE) क्या है

Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations.

Juneo Supernet MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Juneo Supernet निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- JUNE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Juneo Supernet के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Juneo Supernet खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Juneo Supernet प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Juneo Supernet (JUNE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Juneo Supernet (JUNE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Juneo Supernet के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Juneo Supernet प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Juneo Supernet (JUNE) टोकन का अर्थशास्त्र

Juneo Supernet (JUNE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JUNE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Juneo Supernet (JUNE) कैसे खरीदें

क्या आपको Juneo Supernet कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Juneo Supernet खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

JUNE लोकल करेंसी में

1 Juneo Supernet(JUNE) से VND
1,807.8405
1 Juneo Supernet(JUNE) से AUD
A$0.104424
1 Juneo Supernet(JUNE) से GBP
0.050838
1 Juneo Supernet(JUNE) से EUR
0.058395
1 Juneo Supernet(JUNE) से USD
$0.0687
1 Juneo Supernet(JUNE) से MYR
RM0.289914
1 Juneo Supernet(JUNE) से TRY
2.822883
1 Juneo Supernet(JUNE) से JPY
¥10.0989
1 Juneo Supernet(JUNE) से ARS
ARS$92.214636
1 Juneo Supernet(JUNE) से RUB
5.488443
1 Juneo Supernet(JUNE) से INR
6.056592
1 Juneo Supernet(JUNE) से IDR
Rp1,126.229328
1 Juneo Supernet(JUNE) से KRW
95.416056
1 Juneo Supernet(JUNE) से PHP
3.921396
1 Juneo Supernet(JUNE) से EGP
￡E.3.336759
1 Juneo Supernet(JUNE) से BRL
R$0.373041
1 Juneo Supernet(JUNE) से CAD
C$0.094119
1 Juneo Supernet(JUNE) से BDT
8.355294
1 Juneo Supernet(JUNE) से NGN
105.692202
1 Juneo Supernet(JUNE) से COP
$275.903322
1 Juneo Supernet(JUNE) से ZAR
R.1.212555
1 Juneo Supernet(JUNE) से UAH
2.842806
1 Juneo Supernet(JUNE) से VES
Bs10.0302
1 Juneo Supernet(JUNE) से CLP
$66.3642
1 Juneo Supernet(JUNE) से PKR
Rs19.356912
1 Juneo Supernet(JUNE) से KZT
37.014873
1 Juneo Supernet(JUNE) से THB
฿2.214201
1 Juneo Supernet(JUNE) से TWD
NT$2.100159
1 Juneo Supernet(JUNE) से AED
د.إ0.252129
1 Juneo Supernet(JUNE) से CHF
Fr0.05496
1 Juneo Supernet(JUNE) से HKD
HK$0.535173
1 Juneo Supernet(JUNE) से AMD
֏26.281185
1 Juneo Supernet(JUNE) से MAD
.د.م0.620361
1 Juneo Supernet(JUNE) से MXN
$1.281255
1 Juneo Supernet(JUNE) से SAR
ريال0.257625
1 Juneo Supernet(JUNE) से PLN
0.250068
1 Juneo Supernet(JUNE) से RON
лв0.298158
1 Juneo Supernet(JUNE) से SEK
kr0.649902
1 Juneo Supernet(JUNE) से BGN
лв0.114729
1 Juneo Supernet(JUNE) से HUF
Ft23.311284
1 Juneo Supernet(JUNE) से CZK
1.437204
1 Juneo Supernet(JUNE) से KWD
د.ك0.0209535
1 Juneo Supernet(JUNE) से ILS
0.229458
1 Juneo Supernet(JUNE) से AOA
Kz62.969733
1 Juneo Supernet(JUNE) से BHD
.د.ب0.0258312
1 Juneo Supernet(JUNE) से BMD
$0.0687
1 Juneo Supernet(JUNE) से DKK
kr0.438306
1 Juneo Supernet(JUNE) से HNL
L1.814367
1 Juneo Supernet(JUNE) से MUR
3.15333
1 Juneo Supernet(JUNE) से NAD
$1.211868
1 Juneo Supernet(JUNE) से NOK
kr0.690435
1 Juneo Supernet(JUNE) से NZD
$0.116103
1 Juneo Supernet(JUNE) से PAB
B/.0.0687
1 Juneo Supernet(JUNE) से PGK
K0.284418
1 Juneo Supernet(JUNE) से QAR
ر.ق0.250068
1 Juneo Supernet(JUNE) से RSD
дин.6.891984

Juneo Supernet संसाधन

Juneo Supernet को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Juneo Supernet वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Juneo Supernet

आज Juneo Supernet (JUNE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JUNE प्राइस 0.0687 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JUNE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JUNE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0687 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Juneo Supernet का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JUNE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JUNE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JUNE की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
JUNE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JUNE ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
JUNE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JUNE ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
JUNE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JUNE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.73K USD है.
क्या JUNE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JUNE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JUNE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:16:38 (UTC+8)

Juneo Supernet (JUNE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

चर्चित खबरें

अगस्त में LINK व्हेल की गतिविधि सात महीने के शीर्ष पर पहुंच गई

ChainLink (LINK) अगस्त के अंत में शीर्ष 10 आल्टकॉइन्स में थोड़े समय के लिए प्रवेश कर गया। कुल मिलाकर, अगस्त 2025 क्रिप्टो के लिए पिछले पांच वर्षों में सबसे सफल रहा।

August 29, 2025

ओंडो ग्लोबल मार्केट्स क्या है? एक वैश्विक निवेश प्लेटफॉर्म जो यू.एस. शेयरों और डेफाई को जोड़ता है

ओंडो ग्लोबल मार्केट्स (ओंडो जीएम) एक क्रांतिकारी टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक रूप से व्यापारित पारंपरिक प्रतिभूतियों को ब्लॉकचेन पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

August 29, 2025

MEXC Launchpad पर World Liberty Financial (WLFI) का शुभारंभ, 880,000 WLFI आपका इंतजार कर रहा है

MEXC Launchpad एक प्रमुख नए प्रोजेक्ट लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में, हमेशा उपयोगकर्ताओं के लिए विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली क्रिप्टो संपत्तियों की खोज करने और प्रारंभिक भागीदारी के लिए कम प्रवेश अवरोध प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

August 29, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

JUNE-से-USD कैलकुलेटर

राशि

JUNE
JUNE
USD
USD

1 JUNE = 0.0687 USD

JUNE ट्रेड करें

JUNEUSDT
$0.0687
$0.0687$0.0687
-4.71%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस