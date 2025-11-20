JoJoWorld (JOJO) टोकन का अर्थशास्त्र
JoJoWorld (JOJO) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण
JoJoWorld (JOJO) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें.
JoJoWorld (JOJO) जानकारी
JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.
JoJoWorld (JOJO) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले
JoJoWorld (JOJO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.
प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:
कुल आपूर्ति:
JOJO टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.
मार्केट में उपलब्ध राशि:
वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.
अधिकतम आपूर्ति:
कुल कितने JOJO मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):
वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.
मुद्रास्फ़ीति दर:
यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.
ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?
मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.
सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.
पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.
कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.
अब जब आप JOJO के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो JOJO टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!
JOJO कैसे खरीदें
क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में JoJoWorld (JOJO) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC JOJO खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है.
JoJoWorld (JOJO) प्राइस हिस्ट्री
JOJO की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है.
JOJO प्राइस का अनुमान
जानना चाहते हैं कि JOJO भविष्य में किस दिशा में जा सकता है? हमारा JOJO प्राइस का अनुमान पेज मार्केट सेंटिमेंट, ऐतिहासिक ट्रेंड और तकनीकी संकेतकों को मिलाकर एक भविष्य की दिशा का अनुमान प्रदान करता है.
आपको MEXC क्यों चुनना चाहिए?
MEXC दुनिया के शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है, जिस पर दुनिया भर के लाखों यूज़र भरोसा करते हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या प्रो हों, MEXC क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करने का आपका सबसे आसान तरीका है.
अस्वीकरण
इस पेज पर टोकन के अर्थशास्त्र का डेटा तीसरे पक्ष के स्रोतों से लिया गया है. MEXC इसकी सटीकता की गारंटी नहीं देता है. कृपया निवेश करने से पहले गहन शोध करें.
कृपया यूज़र एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें और समझें
JoJoWorld (JOJO) खरीदें
राशि
1 JOJO = 0.02402 USD
JoJoWorld (JOJO) ट्रेड करें
हॉट
अभी ट्रेंड हो रही क्रिप्टोकरेंसी जो मार्केट में काफ़ी ध्यान आकर्षित कर रही हैं
टॉप वॉल्यूम
सबसे अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम वाली क्रिप्टोकरेंसी
नया जोड़ा गया
हाल ही में लिस्ट की गई क्रिप्टोकरेंसी जो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं
टॉप गेनर
24h क्रिप्टो टॉप गेनर्स जिन पर हर ट्रेडर को नज़र रखनी चाहिए