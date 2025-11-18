एक्सचेंजDEX+
John Tsubasa Rivals का आज का लाइव मूल्य 0.01242 USD है.JOHN का मार्केट कैप -- USD है. भारत में JOHN से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:01:42 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals का आज का मूल्य

आज John Tsubasa Rivals (JOHN) का लाइव मूल्य $ 0.01242 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.71% का बदलाव आया है. मौजूदा JOHN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.01242 प्रति JOHN है.

-- के मार्केट कैप के अनुसार John Tsubasa Rivals करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- JOHN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, JOHN की ट्रेडिंग $ 0.01201 (निम्न) और $ 0.01338 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में JOHN में पिछले एक घंटे में +0.08% और पिछले 7 दिनों में -1.43% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 65.66K तक पहुँच गया.

John Tsubasa Rivals (JOHN) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 65.66K
$ 65.66K$ 65.66K

$ 12.42M
$ 12.42M$ 12.42M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

John Tsubasa Rivals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 65.66K है. JOHN की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.42M है.

John Tsubasa Rivals की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01201
$ 0.01201$ 0.01201
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01338
$ 0.01338$ 0.01338
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01201
$ 0.01201$ 0.01201

$ 0.01338
$ 0.01338$ 0.01338

--
----

--
----

+0.08%

-0.71%

-1.43%

-1.43%

John Tsubasa Rivals (JOHN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में John Tsubasa Rivals के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000888-0.71%
30 दिन$ -0.00272-17.97%
60 दिन$ -0.0032-20.49%
90 दिन$ -0.00388-23.81%
John Tsubasa Rivals के मूल्य में आज आया अंतर

आज JOHN में $ -0.0000888 (-0.71%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

John Tsubasa Rivals के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00272 (-17.97%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

John Tsubasa Rivals के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर JOHN में $ -0.0032 (-20.49%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

John Tsubasa Rivals के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00388 (-23.81%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

John Tsubasa Rivals (JOHN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब John Tsubasa Rivals प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

John Tsubasa Rivals के लिए प्राइस पूर्वानुमान

John Tsubasa Rivals (JOHN) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में JOHN का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
John Tsubasa Rivals (JOHN) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, John Tsubasa Rivals के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में John Tsubasa Rivals की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए JOHN के प्राइस पूर्वानुमान के लिए John Tsubasa Rivalsप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में John Tsubasa Rivals कैसे खरीदें और निवेश करें

John Tsubasa Rivals के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर JOHN की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, John Tsubasa Rivals खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी John Tsubasa Rivals (JOHN) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

-- से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और John Tsubasa Rivals तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
John Tsubasa Rivals (JOHN) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप John Tsubasa Rivals के साथ क्या कर सकते हैं

John Tsubasa Rivals (JOHN) क्या है

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals संसाधन

John Tsubasa Rivals को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक John Tsubasa Rivals वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न John Tsubasa Rivals

2030 में 1 John Tsubasa Rivals का मूल्य कितना होगा?
अगर John Tsubasa Rivals 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. John Tsubasa Rivals के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:01:42 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

चर्चित खबरें

Lyraxis एयरड्रॉप गाइड (2025): कैसे शामिल हों, दावा करें, और अपने $LYXIS इनामों को अधिकतम करें

November 18, 2025

2026 के लिए टॉप 3 विश्वसनीय ऑल्टकॉइन: निवेश की रणनीति और तुलना

November 13, 2025

बुल रन में इतने लोग अभी भी पैसा क्यों खो रहे हैं?

October 6, 2025
और देखें

John Tsubasa Rivals के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों.

