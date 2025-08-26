JEWEL (JEWEL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.03721 है. पिछले 24 घंटों में, JEWEL ने $ 0.03607 के कम और $ 0.03732 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JEWEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 23.36459909812949 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.010132781636744387 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JEWEL में +2.00%, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
JEWEL (JEWEL) मार्केट की जानकारी
No.1503
$ 4.22M
$ 54.19K
$ 4.50M
113.54M
121,010,985.61186135
NONE
JEWEL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.19K है. JEWEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 113.54M है, कुल आपूर्ति 121010985.61186135 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.50M है.
JEWEL (JEWEL) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में JEWEL के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0000074
+0.02%
30 दिन
$ -0.00316
-7.83%
60 दिन
$ +0.00053
+1.44%
90 दिन
$ -0.00548
-12.84%
JEWEL के मूल्य में आज आया अंतर
आज JEWEL में $ +0.0000074 (+0.02%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
JEWEL के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00316 (-7.83%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
JEWEL के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर JEWEL में $ +0.00053 (+1.44%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
JEWEL के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00548 (-12.84%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
JEWEL (JEWEL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
JEWEL Token description:
DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more!
Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use:
https://supply.defikingdoms.com/jewel
or
https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply
JEWEL प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में JEWEL (JEWEL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके JEWEL (JEWEL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? JEWEL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
JEWEL (JEWEL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JEWEL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
JEWEL (JEWEL) कैसे खरीदें
