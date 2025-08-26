izumi Finance (IZI) क्या है

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में izumi Finance (IZI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके izumi Finance (IZI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? izumi Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

izumi Finance (IZI) टोकन का अर्थशास्त्र

izumi Finance (IZI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IZI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

izumi Finance (IZI) कैसे खरीदें

क्या आपको izumi Finance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से izumi Finance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

IZI लोकल करेंसी में

izumi Finance संसाधन

izumi Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न izumi Finance आज izumi Finance (IZI) का मूल्य कितना है? USD में लाइव IZI प्राइस 0.004209 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. IZI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.004209 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए IZI से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. izumi Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? IZI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.31M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. IZI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? IZI की मार्केट में उपलब्ध राशि 787.40M USD है. IZI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? IZI ने 0.22582181306541096 USD की ATH प्राइस हासिल की. IZI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? IZI ने 0.003707408845399886 USD की ATL प्राइस देखी. IZI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? IZI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.48K USD है. क्या IZI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IZI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IZI का प्राइस का अनुमान देखें.

izumi Finance (IZI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8) प्रकार जानकारी 08-28 18:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen 08-28 16:50:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High 08-28 15:25:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history 08-28 05:13:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today 08-27 15:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million 08-25 21:14:39 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

