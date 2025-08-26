IVFUN की अधिक जानकारी

Invest Zone लोगो

Invest Zone मूल्य(IVFUN)

1 IVFUN से USD लाइव प्राइस:

$0.0003718
+6.22%1D
USD
Invest Zone (IVFUN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:46:32 (UTC+8)

Invest Zone (IVFUN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000324
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0003718
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000324
$ 0.0003718
$ 0.07865273043037722
$ 0.000225814595489096
0.00%

+6.22%

-2.19%

-2.19%

Invest Zone (IVFUN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0003718 है. पिछले 24 घंटों में, IVFUN ने $ 0.000324 के कम और $ 0.0003718 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IVFUN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.07865273043037722 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000225814595489096 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IVFUN में 0.00%, 24 घंटों में +6.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Invest Zone (IVFUN) मार्केट की जानकारी

No.2542

$ 349.57K
$ 140.09
$ 371.80K
940.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
94.02%

TRX

Invest Zone का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 349.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 140.09 है. IVFUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 940.22M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 371.80K है.

Invest Zone (IVFUN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Invest Zone के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000021772+6.22%
30 दिन$ -0.0000555-12.99%
60 दिन$ -0.0000212-5.40%
90 दिन$ -0.0000501-11.88%
Invest Zone के मूल्य में आज आया अंतर

आज IVFUN में $ +0.000021772 (+6.22%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Invest Zone के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000555 (-12.99%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Invest Zone के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर IVFUN में $ -0.0000212 (-5.40%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Invest Zone के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000501 (-11.88%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Invest Zone (IVFUN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Invest Zone प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Invest Zone (IVFUN) क्या है

IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist.

Invest Zone MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Invest Zone निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- IVFUN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Invest Zone के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Invest Zone खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Invest Zone प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Invest Zone (IVFUN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Invest Zone (IVFUN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Invest Zone के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Invest Zone प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Invest Zone (IVFUN) टोकन का अर्थशास्त्र

Invest Zone (IVFUN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IVFUN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Invest Zone (IVFUN) कैसे खरीदें

क्या आपको Invest Zone कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Invest Zone खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

IVFUN लोकल करेंसी में

1 Invest Zone(IVFUN) से VND
9.783917
1 Invest Zone(IVFUN) से AUD
A$0.000568854
1 Invest Zone(IVFUN) से GBP
0.000275132
1 Invest Zone(IVFUN) से EUR
0.00031603
1 Invest Zone(IVFUN) से USD
$0.0003718
1 Invest Zone(IVFUN) से MYR
RM0.001565278
1 Invest Zone(IVFUN) से TRY
0.015295852
1 Invest Zone(IVFUN) से JPY
¥0.0542828
1 Invest Zone(IVFUN) से ARS
ARS$0.495732094
1 Invest Zone(IVFUN) से RUB
0.029926182
1 Invest Zone(IVFUN) से INR
0.03264404
1 Invest Zone(IVFUN) से IDR
Rp6.095080992
1 Invest Zone(IVFUN) से KRW
0.516385584
1 Invest Zone(IVFUN) से PHP
0.021207472
1 Invest Zone(IVFUN) से EGP
￡E.0.018028582
1 Invest Zone(IVFUN) से BRL
R$0.002011438
1 Invest Zone(IVFUN) से CAD
C$0.000509366
1 Invest Zone(IVFUN) से BDT
0.045196008
1 Invest Zone(IVFUN) से NGN
0.571118262
1 Invest Zone(IVFUN) से COP
$1.49919055
1 Invest Zone(IVFUN) से ZAR
R.0.006588296
1 Invest Zone(IVFUN) से UAH
0.015321878
1 Invest Zone(IVFUN) से VES
Bs0.0535392
1 Invest Zone(IVFUN) से CLP
$0.3599024
1 Invest Zone(IVFUN) से PKR
Rs0.105382992
1 Invest Zone(IVFUN) से KZT
0.199783012
1 Invest Zone(IVFUN) से THB
฿0.012031448
1 Invest Zone(IVFUN) से TWD
NT$0.011351054
1 Invest Zone(IVFUN) से AED
د.إ0.001364506
1 Invest Zone(IVFUN) से CHF
Fr0.00029744
1 Invest Zone(IVFUN) से HKD
HK$0.002896322
1 Invest Zone(IVFUN) से AMD
֏0.142068498
1 Invest Zone(IVFUN) से MAD
.د.م0.003349918
1 Invest Zone(IVFUN) से MXN
$0.006937788
1 Invest Zone(IVFUN) से SAR
ريال0.00139425
1 Invest Zone(IVFUN) से PLN
0.00135707
1 Invest Zone(IVFUN) से RON
лв0.001613612
1 Invest Zone(IVFUN) से SEK
kr0.003528382
1 Invest Zone(IVFUN) से BGN
лв0.000620906
1 Invest Zone(IVFUN) से HUF
Ft0.126460334
1 Invest Zone(IVFUN) से CZK
0.007818954
1 Invest Zone(IVFUN) से KWD
د.ك0.000113399
1 Invest Zone(IVFUN) से ILS
0.001238094
1 Invest Zone(IVFUN) से AOA
Kz0.338921726
1 Invest Zone(IVFUN) से BHD
.د.ب0.0001401686
1 Invest Zone(IVFUN) से BMD
$0.0003718
1 Invest Zone(IVFUN) से DKK
kr0.002375802
1 Invest Zone(IVFUN) से HNL
L0.009726288
1 Invest Zone(IVFUN) से MUR
0.017073056
1 Invest Zone(IVFUN) से NAD
$0.006565988
1 Invest Zone(IVFUN) से NOK
kr0.003747744
1 Invest Zone(IVFUN) से NZD
$0.000628342
1 Invest Zone(IVFUN) से PAB
B/.0.0003718
1 Invest Zone(IVFUN) से PGK
K0.001572714
1 Invest Zone(IVFUN) से QAR
ر.ق0.00135707
1 Invest Zone(IVFUN) से RSD
дин.0.037336156

Invest Zone संसाधन

Invest Zone को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Invest Zone वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Invest Zone

आज Invest Zone (IVFUN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IVFUN प्राइस 0.0003718 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IVFUN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IVFUN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0003718 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Invest Zone का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IVFUN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 349.57K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IVFUN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IVFUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 940.22M USD है.
IVFUN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IVFUN ने 0.07865273043037722 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IVFUN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IVFUN ने 0.000225814595489096 USD की ATL प्राइस देखी.
IVFUN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IVFUN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 140.09 USD है.
क्या IVFUN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IVFUN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IVFUN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:46:32 (UTC+8)

चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

