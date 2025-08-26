IRISVIRTUAL की अधिक जानकारी

IRIS by Virtuals लोगो

IRIS by Virtuals मूल्य(IRISVIRTUAL)

1 IRISVIRTUAL से USD लाइव प्राइस:

$0.005385
$0.005385$0.005385
-7.34%1D
USD
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:35:12 (UTC+8)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00537
$ 0.00537$ 0.00537
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.005881
$ 0.005881$ 0.005881
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00537
$ 0.00537$ 0.00537

$ 0.005881
$ 0.005881$ 0.005881

--
----

--
----

+0.03%

-7.34%

-14.58%

-14.58%

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.005385 है. पिछले 24 घंटों में, IRISVIRTUAL ने $ 0.00537 के कम और $ 0.005881 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IRISVIRTUAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IRISVIRTUAL में +0.03%, 24 घंटों में -7.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 55.68K
$ 55.68K$ 55.68K

$ 5.39M
$ 5.39M$ 5.39M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

IRIS by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.68K है. IRISVIRTUAL की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.39M है.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में IRIS by Virtuals के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00042657-7.34%
30 दिन$ +0.000703+15.01%
60 दिन$ -0.004905-47.67%
90 दिन$ -0.024615-82.05%
IRIS by Virtuals के मूल्य में आज आया अंतर

आज IRISVIRTUAL में $ -0.00042657 (-7.34%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

IRIS by Virtuals के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000703 (+15.01%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

IRIS by Virtuals के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर IRISVIRTUAL में $ -0.004905 (-47.67%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

IRIS by Virtuals के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.024615 (-82.05%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब IRIS by Virtuals प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) क्या है

Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live.

IRIS by Virtuals MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके IRIS by Virtuals निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- IRISVIRTUAL की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- IRIS by Virtuals के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर IRIS by Virtuals खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

IRIS by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? IRIS by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब IRIS by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) टोकन का अर्थशास्त्र

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IRISVIRTUAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) कैसे खरीदें

क्या आपको IRIS by Virtuals कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है!

IRISVIRTUAL लोकल करेंसी में

1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से VND
141.706275
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से AUD
A$0.0081852
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से GBP
0.0039849
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से EUR
0.00457725
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से USD
$0.005385
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से MYR
RM0.02267085
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से TRY
0.2215389
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से JPY
¥0.791595
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से ARS
ARS$7.17998205
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से RUB
0.43343865
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से INR
0.4724799
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से IDR
Rp88.2786744
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से KRW
7.4791188
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से PHP
0.30721425
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से EGP
￡E.0.26111865
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से BRL
R$0.02913285
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से CAD
C$0.00737745
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से BDT
0.6546006
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से NGN
8.27184465
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से COP
$21.71366625
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से ZAR
R.0.0954222
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से UAH
0.22191585
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से VES
Bs0.77544
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से CLP
$5.21268
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से PKR
Rs1.5263244
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से KZT
2.8935759
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से THB
฿0.1741509
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से TWD
NT$0.16440405
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से AED
د.إ0.01976295
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से CHF
Fr0.004308
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से HKD
HK$0.04194915
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से AMD
֏2.05766235
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से MAD
.د.م0.04851885
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से MXN
$0.10053795
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से SAR
ريال0.02019375
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से PLN
0.01965525
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से RON
лв0.0233709
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से SEK
kr0.05110365
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से BGN
лв0.00899295
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से HUF
Ft1.83160005
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से CZK
0.11324655
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से KWD
د.ك0.001642425
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से ILS
0.0178782
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से AOA
Kz4.90880445
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से BHD
.د.ب0.00202476
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से BMD
$0.005385
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से DKK
kr0.034464
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से HNL
L0.1408716
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से MUR
0.2479254
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से NAD
$0.0950991
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से NOK
kr0.05422695
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से NZD
$0.00910065
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से PAB
B/.0.005385
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से PGK
K0.02277855
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से QAR
ر.ق0.01965525
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) से RSD
дин.0.54092325

IRIS by Virtuals संसाधन

IRIS by Virtuals को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक IRIS by Virtuals वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न IRIS by Virtuals

आज IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IRISVIRTUAL प्राइस 0.005385 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IRISVIRTUAL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IRISVIRTUAL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.005385 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
IRIS by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IRISVIRTUAL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IRISVIRTUAL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IRISVIRTUAL की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
IRISVIRTUAL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IRISVIRTUAL ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
IRISVIRTUAL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IRISVIRTUAL ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
IRISVIRTUAL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IRISVIRTUAL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.68K USD है.
क्या IRISVIRTUAL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IRISVIRTUAL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IRISVIRTUAL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:35:12 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

