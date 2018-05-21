IoTeX Network (IOTX) टोकन का अर्थशास्त्र IoTeX Network (IOTX) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

IoTeX Network (IOTX) जानकारी IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.iotex.io/ व्हाइटपेपर: https://iotex.io/2.0 Block Explorer: https://iotexscan.io/ अभी IOTX खरीदें!

IoTeX Network (IOTX) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण IoTeX Network (IOTX) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 262.66M $ 262.66M $ 262.66M कुल आपूर्ति: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 278.20M $ 278.20M $ 278.20M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 मौजूदा प्राइस: $ 0.02782 $ 0.02782 $ 0.02782 IoTeX Network (IOTX) प्राइस के बारे में अधिक जानें

IoTeX Network (IOTX) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले IoTeX Network (IOTX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: IOTX टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने IOTX मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप IOTX के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो IOTX टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

IOTX कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में IoTeX Network (IOTX) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC IOTX खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर IOTX कैसे खरीदें, यह सीखें!

IoTeX Network (IOTX) प्राइस हिस्ट्री IOTX की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी IOTX प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

