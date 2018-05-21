IOTX की अधिक जानकारी

IoTeX Network लोगो

IoTeX Network मूल्य(IOTX)

1 IOTX से USD लाइव प्राइस:

$0.02898
$0.02898$0.02898
-0.24%1D
USD
IoTeX Network (IOTX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:46:03 (UTC+8)

IoTeX Network (IOTX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02858
$ 0.02858$ 0.02858
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02953
$ 0.02953$ 0.02953
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02858
$ 0.02858$ 0.02858

$ 0.02953
$ 0.02953$ 0.02953

$ 0.2610923318933593
$ 0.2610923318933593$ 0.2610923318933593

$ 0.00123909173461
$ 0.00123909173461$ 0.00123909173461

-0.42%

-0.24%

+3.94%

+3.94%

IoTeX Network (IOTX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02898 है. पिछले 24 घंटों में, IOTX ने $ 0.02858 के कम और $ 0.02953 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IOTX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.2610923318933593 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00123909173461 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IOTX में -0.42%, 24 घंटों में -0.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

IoTeX Network (IOTX) मार्केट की जानकारी

No.170

$ 273.61M
$ 273.61M$ 273.61M

$ 414.59K
$ 414.59K$ 414.59K

$ 289.80M
$ 289.80M$ 289.80M

9.44B
9.44B 9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,441,368,983
9,441,368,983 9,441,368,983

94.41%

2018-05-21 00:00:00

$ 0.007
$ 0.007$ 0.007

IOTX

IoTeX Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 273.61M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 414.59K है. IOTX की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.44B है, कुल आपूर्ति 9441368983 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 289.80M है.

IoTeX Network (IOTX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में IoTeX Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000697-0.24%
30 दिन$ +0.00188+6.93%
60 दिन$ +0.00769+36.12%
90 दिन$ +0.00784+37.08%
IoTeX Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज IOTX में $ -0.0000697 (-0.24%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

IoTeX Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00188 (+6.93%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

IoTeX Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर IOTX में $ +0.00769 (+36.12%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

IoTeX Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00784 (+37.08%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

IoTeX Network (IOTX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब IoTeX Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

IoTeX Network (IOTX) क्या है

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके IoTeX Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- IOTX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- IoTeX Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर IoTeX Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

IoTeX Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में IoTeX Network (IOTX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके IoTeX Network (IOTX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? IoTeX Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब IoTeX Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IoTeX Network (IOTX) टोकन का अर्थशास्त्र

IoTeX Network (IOTX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IOTX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

IoTeX Network (IOTX) कैसे खरीदें

क्या आपको IoTeX Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से IoTeX Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

IOTX लोकल करेंसी में

1 IoTeX Network(IOTX) से VND
762.6087
1 IoTeX Network(IOTX) से AUD
A$0.0443394
1 IoTeX Network(IOTX) से GBP
0.0214452
1 IoTeX Network(IOTX) से EUR
0.024633
1 IoTeX Network(IOTX) से USD
$0.02898
1 IoTeX Network(IOTX) से MYR
RM0.1220058
1 IoTeX Network(IOTX) से TRY
1.1922372
1 IoTeX Network(IOTX) से JPY
¥4.23108
1 IoTeX Network(IOTX) से ARS
ARS$38.6399034
1 IoTeX Network(IOTX) से RUB
2.3326002
1 IoTeX Network(IOTX) से INR
2.544444
1 IoTeX Network(IOTX) से IDR
Rp475.0818912
1 IoTeX Network(IOTX) से KRW
40.2497424
1 IoTeX Network(IOTX) से PHP
1.6530192
1 IoTeX Network(IOTX) से EGP
￡E.1.4052402
1 IoTeX Network(IOTX) से BRL
R$0.1567818
1 IoTeX Network(IOTX) से CAD
C$0.0397026
1 IoTeX Network(IOTX) से BDT
3.5228088
1 IoTeX Network(IOTX) से NGN
44.5158882
1 IoTeX Network(IOTX) से COP
$116.854605
1 IoTeX Network(IOTX) से ZAR
R.0.5135256
1 IoTeX Network(IOTX) से UAH
1.1942658
1 IoTeX Network(IOTX) से VES
Bs4.17312
1 IoTeX Network(IOTX) से CLP
$28.05264
1 IoTeX Network(IOTX) से PKR
Rs8.2140912
1 IoTeX Network(IOTX) से KZT
15.5721132
1 IoTeX Network(IOTX) से THB
฿0.9377928
1 IoTeX Network(IOTX) से TWD
NT$0.8847594
1 IoTeX Network(IOTX) से AED
د.إ0.1063566
1 IoTeX Network(IOTX) से CHF
Fr0.023184
1 IoTeX Network(IOTX) से HKD
HK$0.2257542
1 IoTeX Network(IOTX) से AMD
֏11.0735478
1 IoTeX Network(IOTX) से MAD
.د.م0.2611098
1 IoTeX Network(IOTX) से MXN
$0.5407668
1 IoTeX Network(IOTX) से SAR
ريال0.108675
1 IoTeX Network(IOTX) से PLN
0.105777
1 IoTeX Network(IOTX) से RON
лв0.1257732
1 IoTeX Network(IOTX) से SEK
kr0.2750202
1 IoTeX Network(IOTX) से BGN
лв0.0483966
1 IoTeX Network(IOTX) से HUF
Ft9.8569674
1 IoTeX Network(IOTX) से CZK
0.6094494
1 IoTeX Network(IOTX) से KWD
د.ك0.0088389
1 IoTeX Network(IOTX) से ILS
0.0965034
1 IoTeX Network(IOTX) से AOA
Kz26.4172986
1 IoTeX Network(IOTX) से BHD
.د.ب0.01092546
1 IoTeX Network(IOTX) से BMD
$0.02898
1 IoTeX Network(IOTX) से DKK
kr0.1851822
1 IoTeX Network(IOTX) से HNL
L0.7581168
1 IoTeX Network(IOTX) से MUR
1.3307616
1 IoTeX Network(IOTX) से NAD
$0.5117868
1 IoTeX Network(IOTX) से NOK
kr0.2921184
1 IoTeX Network(IOTX) से NZD
$0.0489762
1 IoTeX Network(IOTX) से PAB
B/.0.02898
1 IoTeX Network(IOTX) से PGK
K0.1225854
1 IoTeX Network(IOTX) से QAR
ر.ق0.105777
1 IoTeX Network(IOTX) से RSD
дин.2.9101716

IoTeX Network संसाधन

IoTeX Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक IoTeX Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न IoTeX Network

आज IoTeX Network (IOTX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IOTX प्राइस 0.02898 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IOTX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IOTX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02898 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
IoTeX Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IOTX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 273.61M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IOTX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IOTX की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.44B USD है.
IOTX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IOTX ने 0.2610923318933593 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IOTX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IOTX ने 0.00123909173461 USD की ATL प्राइस देखी.
IOTX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IOTX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 414.59K USD है.
क्या IOTX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IOTX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IOTX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:46:03 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

IOTX-से-USD कैलकुलेटर

राशि

IOTX
IOTX
USD
USD

1 IOTX = 0.02898 USD

IOTX ट्रेड करें

IOTXUSDT
$0.02898
$0.02898$0.02898
-0.30%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस