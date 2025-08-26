IMGNAI (IMGNAI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.004489 है. पिछले 24 घंटों में, IMGNAI ने $ 0.004489 के कम और $ 0.004489 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IMGNAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.05708035719415594 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000046877671460728 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IMGNAI में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
IMGNAI (IMGNAI) मार्केट की जानकारी
No.2793
$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M
776.83M
776.83M 776.83M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
77.68%
NONE
IMGNAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 है. IMGNAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 776.83M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.49M है.
IMGNAI (IMGNAI) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में IMGNAI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
0.00%
30 दिन
$ 0
0.00%
60 दिन
$ 0
0.00%
90 दिन
$ 0
0.00%
IMGNAI के मूल्य में आज आया अंतर
आज IMGNAI में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
IMGNAI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
IMGNAI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर IMGNAI में $ 0 (0.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
IMGNAI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
IMGNAI (IMGNAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom.
Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn.
$imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge.
IMGNAI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - IMGNAI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - IMGNAI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर IMGNAI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
IMGNAI प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में IMGNAI (IMGNAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके IMGNAI (IMGNAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? IMGNAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
IMGNAI (IMGNAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IMGNAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
IMGNAI (IMGNAI) कैसे खरीदें
क्या आपको IMGNAI कैसे खरीदें जानना है?
