Imagen Network लोगो

Imagen Network मूल्य(IMAGE)

1 IMAGE से USD लाइव प्राइस:

$0.00089
$0.00089$0.00089
-7.29%1D
USD
Imagen Network (IMAGE) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 14:53:37 (UTC+8)

Imagen Network (IMAGE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00083
$ 0.00083$ 0.00083
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00127
$ 0.00127$ 0.00127
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00083
$ 0.00083$ 0.00083

$ 0.00127
$ 0.00127$ 0.00127

$ 0.037967214880751124
$ 0.037967214880751124$ 0.037967214880751124

$ 0.001079038864440835
$ 0.001079038864440835$ 0.001079038864440835

-6.32%

-7.29%

-29.93%

-29.93%

Imagen Network (IMAGE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00089 है. पिछले 24 घंटों में, IMAGE ने $ 0.00083 के कम और $ 0.00127 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IMAGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.037967214880751124 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001079038864440835 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IMAGE में -6.32%, 24 घंटों में -7.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -29.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Imagen Network (IMAGE) मार्केट की जानकारी

No.9139

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.26K
$ 18.26K$ 18.26K

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

BSC

Imagen Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 18.26K है. IMAGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 5000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.45M है.

Imagen Network (IMAGE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Imagen Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00007-7.29%
30 दिन$ -0.00159-64.12%
60 दिन$ -0.01264-93.43%
90 दिन$ -0.00311-77.75%
Imagen Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज IMAGE में $ -0.00007 (-7.29%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Imagen Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00159 (-64.12%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Imagen Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर IMAGE में $ -0.01264 (-93.43%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Imagen Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00311 (-77.75%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Imagen Network (IMAGE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Imagen Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Imagen Network (IMAGE) क्या है

Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3.

Imagen Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Imagen Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- IMAGE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Imagen Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Imagen Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Imagen Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Imagen Network (IMAGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Imagen Network (IMAGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Imagen Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Imagen Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Imagen Network (IMAGE) टोकन का अर्थशास्त्र

Imagen Network (IMAGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IMAGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Imagen Network (IMAGE) कैसे खरीदें

क्या आपको Imagen Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Imagen Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

IMAGE लोकल करेंसी में

1 Imagen Network(IMAGE) से VND
23.42035
1 Imagen Network(IMAGE) से AUD
A$0.0013617
1 Imagen Network(IMAGE) से GBP
0.0006586
1 Imagen Network(IMAGE) से EUR
0.0007565
1 Imagen Network(IMAGE) से USD
$0.00089
1 Imagen Network(IMAGE) से MYR
RM0.0037558
1 Imagen Network(IMAGE) से TRY
0.0366146
1 Imagen Network(IMAGE) से JPY
¥0.13083
1 Imagen Network(IMAGE) से ARS
ARS$1.1866637
1 Imagen Network(IMAGE) से RUB
0.071645
1 Imagen Network(IMAGE) से INR
0.0782221
1 Imagen Network(IMAGE) से IDR
Rp14.5901616
1 Imagen Network(IMAGE) से KRW
1.2361032
1 Imagen Network(IMAGE) से PHP
0.0508724
1 Imagen Network(IMAGE) से EGP
￡E.0.0431561
1 Imagen Network(IMAGE) से BRL
R$0.0048149
1 Imagen Network(IMAGE) से CAD
C$0.0012193
1 Imagen Network(IMAGE) से BDT
0.1081884
1 Imagen Network(IMAGE) से NGN
1.3671201
1 Imagen Network(IMAGE) से COP
$3.5887025
1 Imagen Network(IMAGE) से ZAR
R.0.0157708
1 Imagen Network(IMAGE) से UAH
0.0366769
1 Imagen Network(IMAGE) से VES
Bs0.12816
1 Imagen Network(IMAGE) से CLP
$0.86152
1 Imagen Network(IMAGE) से PKR
Rs0.2522616
1 Imagen Network(IMAGE) से KZT
0.4782326
1 Imagen Network(IMAGE) से THB
฿0.0288004
1 Imagen Network(IMAGE) से TWD
NT$0.0271628
1 Imagen Network(IMAGE) से AED
د.إ0.0032663
1 Imagen Network(IMAGE) से CHF
Fr0.000712
1 Imagen Network(IMAGE) से HKD
HK$0.0069331
1 Imagen Network(IMAGE) से AMD
֏0.3400779
1 Imagen Network(IMAGE) से MAD
.د.م0.0080189
1 Imagen Network(IMAGE) से MXN
$0.0166163
1 Imagen Network(IMAGE) से SAR
ريال0.0033375
1 Imagen Network(IMAGE) से PLN
0.0032485
1 Imagen Network(IMAGE) से RON
лв0.0038626
1 Imagen Network(IMAGE) से SEK
kr0.0084461
1 Imagen Network(IMAGE) से BGN
лв0.0014863
1 Imagen Network(IMAGE) से HUF
Ft0.3027157
1 Imagen Network(IMAGE) से CZK
0.0187167
1 Imagen Network(IMAGE) से KWD
د.ك0.00027145
1 Imagen Network(IMAGE) से ILS
0.0029548
1 Imagen Network(IMAGE) से AOA
Kz0.8112973
1 Imagen Network(IMAGE) से BHD
.د.ب0.00033553
1 Imagen Network(IMAGE) से BMD
$0.00089
1 Imagen Network(IMAGE) से DKK
kr0.005696
1 Imagen Network(IMAGE) से HNL
L0.0232824
1 Imagen Network(IMAGE) से MUR
0.0408688
1 Imagen Network(IMAGE) से NAD
$0.0157174
1 Imagen Network(IMAGE) से NOK
kr0.0089712
1 Imagen Network(IMAGE) से NZD
$0.0015041
1 Imagen Network(IMAGE) से PAB
B/.0.00089
1 Imagen Network(IMAGE) से PGK
K0.0037647
1 Imagen Network(IMAGE) से QAR
ر.ق0.0032485
1 Imagen Network(IMAGE) से RSD
дин.0.0894094

Imagen Network संसाधन

Imagen Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Imagen Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Imagen Network

आज Imagen Network (IMAGE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IMAGE प्राइस 0.00089 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IMAGE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IMAGE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00089 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Imagen Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IMAGE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IMAGE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IMAGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
IMAGE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IMAGE ने 0.037967214880751124 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IMAGE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IMAGE ने 0.001079038864440835 USD की ATL प्राइस देखी.
IMAGE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IMAGE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 18.26K USD है.
क्या IMAGE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IMAGE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IMAGE का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 14:53:37 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

