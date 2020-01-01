Ideaology (IDEA) टोकन का अर्थशास्त्र Ideaology (IDEA) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Ideaology (IDEA) जानकारी Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. आधिकारिक वेबसाइट: https://ideaology.io व्हाइटपेपर: https://global-uploads.webflow.com/5eaabc1f881f9827599091f1/5fa8956e5c7efe44f6bf17cd_White%20Paper%20v2.1.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xa26df7f21d752bcd3a413ba496485d87d65eef8f अभी IDEA खरीदें!

Ideaology (IDEA) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Ideaology (IDEA) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 310.00K $ 310.00K $ 310.00K कुल आपूर्ति: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 310.00K $ 310.00K $ 310.00K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.3216 $ 0.3216 $ 0.3216 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00005293866037595 $ 0.00005293866037595 $ 0.00005293866037595 मौजूदा प्राइस: $ 0.000062 $ 0.000062 $ 0.000062 Ideaology (IDEA) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Ideaology (IDEA) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Ideaology (IDEA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: IDEA टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने IDEA मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप IDEA के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो IDEA टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

Ideaology (IDEA) प्राइस हिस्ट्री IDEA की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी IDEA प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

