Ice Open Network लोगो

Ice Open Network मूल्य(ICENETWORK)

1 ICENETWORK से USD लाइव प्राइस:

$0.004771
$0.004771$0.004771
-0.18%1D
USD
Ice Open Network (ICENETWORK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:34:29 (UTC+8)

Ice Open Network (ICENETWORK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.004653
$ 0.004653$ 0.004653
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.004921
$ 0.004921$ 0.004921
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.004653
$ 0.004653$ 0.004653

$ 0.004921
$ 0.004921$ 0.004921

$ 0.31287622386434477
$ 0.31287622386434477$ 0.31287622386434477

$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793$ 0.002752095838621793

-0.13%

-0.18%

-3.23%

-3.23%

Ice Open Network (ICENETWORK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.004771 है. पिछले 24 घंटों में, ICENETWORK ने $ 0.004653 के कम और $ 0.004921 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ICENETWORK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.31287622386434477 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002752095838621793 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ICENETWORK में -0.13%, 24 घंटों में -0.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ice Open Network (ICENETWORK) मार्केट की जानकारी

No.745

$ 31.56M
$ 31.56M$ 31.56M

$ 157.34K
$ 157.34K$ 157.34K

$ 100.91M
$ 100.91M$ 100.91M

6.62B
6.62B 6.62B

21,150,537,435.26
21,150,537,435.26 21,150,537,435.26

BSC

Ice Open Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 157.34K है. ICENETWORK की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.62B है, कुल आपूर्ति 21150537435.26 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 100.91M है.

Ice Open Network (ICENETWORK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ice Open Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000086-0.18%
30 दिन$ -0.001195-20.04%
60 दिन$ -0.000924-16.23%
90 दिन$ -0.000611-11.36%
Ice Open Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज ICENETWORK में $ -0.0000086 (-0.18%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Ice Open Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.001195 (-20.04%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Ice Open Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ICENETWORK में $ -0.000924 (-16.23%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Ice Open Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000611 (-11.36%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Ice Open Network (ICENETWORK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Ice Open Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Ice Open Network (ICENETWORK) क्या है

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Ice Open Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ICENETWORK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Ice Open Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Ice Open Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Ice Open Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ice Open Network (ICENETWORK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ice Open Network (ICENETWORK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ice Open Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ice Open Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Ice Open Network (ICENETWORK) टोकन का अर्थशास्त्र

Ice Open Network (ICENETWORK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ICENETWORK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Ice Open Network (ICENETWORK) कैसे खरीदें

क्या आपको Ice Open Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Ice Open Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ICENETWORK लोकल करेंसी में

1 Ice Open Network(ICENETWORK) से VND
125.548865
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से AUD
A$0.00725192
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से GBP
0.00353054
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से EUR
0.00405535
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से USD
$0.004771
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से MYR
RM0.02008591
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से TRY
0.19627894
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से JPY
¥0.701337
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से ARS
ARS$6.36131743
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से RUB
0.38401779
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से INR
0.41860754
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से IDR
Rp78.21310224
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से KRW
6.62634648
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से PHP
0.27218555
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से EGP
￡E.0.23134579
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से BRL
R$0.02581111
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से CAD
C$0.00653627
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से BDT
0.57996276
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से NGN
7.32868539
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से COP
$19.23786475
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से ZAR
R.0.08454212
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से UAH
0.19661291
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से VES
Bs0.687024
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से CLP
$4.618328
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से PKR
Rs1.35229224
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से KZT
2.56364914
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से THB
฿0.15429414
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से TWD
NT$0.14565863
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से AED
د.إ0.01750957
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से CHF
Fr0.0038168
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से HKD
HK$0.03716609
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से AMD
֏1.82304681
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से MAD
.د.م0.04298671
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से MXN
$0.08907457
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से SAR
ريال0.01789125
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से PLN
0.01741415
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से RON
лв0.02070614
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से SEK
kr0.04527679
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से BGN
лв0.00796757
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से HUF
Ft1.62276023
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से CZK
0.10033413
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से KWD
د.ك0.001455155
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से ILS
0.01583972
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से AOA
Kz4.34910047
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से BHD
.د.ب0.001793896
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से BMD
$0.004771
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से DKK
kr0.0305344
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से HNL
L0.12480936
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से MUR
0.21965684
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से NAD
$0.08425586
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से NOK
kr0.04804397
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से NZD
$0.00806299
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से PAB
B/.0.004771
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से PGK
K0.02018133
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से QAR
ر.ق0.01741415
1 Ice Open Network(ICENETWORK) से RSD
дин.0.47924695

Ice Open Network संसाधन

Ice Open Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Ice Open Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ice Open Network

आज Ice Open Network (ICENETWORK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ICENETWORK प्राइस 0.004771 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ICENETWORK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ICENETWORK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.004771 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ice Open Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ICENETWORK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.56M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ICENETWORK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ICENETWORK की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.62B USD है.
ICENETWORK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ICENETWORK ने 0.31287622386434477 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ICENETWORK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ICENETWORK ने 0.002752095838621793 USD की ATL प्राइस देखी.
ICENETWORK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ICENETWORK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 157.34K USD है.
क्या ICENETWORK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ICENETWORK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ICENETWORK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:34:29 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

