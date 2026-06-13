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Hyve का आज का लाइव मूल्य 0.00110503 USD है.HYVE का मार्केट कैप 87,517 USD है. भारत में HYVE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Hyve का आज का लाइव मूल्य 0.00110503 USD है.HYVE का मार्केट कैप 87,517 USD है. भारत में HYVE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

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USD
Hyve (HYVE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2026-06-13 16:10:46 (UTC+8)

Hyve का आज का मूल्य

आज Hyve (HYVE) का लाइव मूल्य $ 0.00110503 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.25% का बदलाव आया है. मौजूदा HYVE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00110503 प्रति HYVE है.

$ 87,517 के मार्केट कैप के अनुसार Hyve करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 79.20M HYVE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HYVE की ट्रेडिंग $ 0.00110502 (निम्न) और $ 0.00114685 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.756865 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00030869 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HYVE में पिछले एक घंटे में -0.03% और पिछले 7 दिनों में -67.54% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 170.03 तक पहुँच गया.

Hyve (HYVE) मार्केट की जानकारी

$ 87.52K
$ 87.52K$ 87.52K

$ 170.03
$ 170.03$ 170.03

$ 110.50K
$ 110.50K$ 110.50K

79.20M
79.20M 79.20M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Hyve का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 87.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 170.03 है. HYVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 79.20M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 110.50K है.

Hyve की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00110502
$ 0.00110502$ 0.00110502
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00114685
$ 0.00114685$ 0.00114685
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00110502
$ 0.00110502$ 0.00110502

$ 0.00114685
$ 0.00114685$ 0.00114685

$ 0.756865
$ 0.756865$ 0.756865

$ 0.00030869
$ 0.00030869$ 0.00030869

-0.03%

-2.25%

-67.54%

-67.54%

Hyve (HYVE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hyve का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hyve का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008417785 था.
पिछले 60 दिनों में, Hyve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0025477889 था.
पिछले 90 दिनों में, Hyve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00068421803059496357 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.25%
30 दिन$ -0.0008417785-76.17%
60 दिन$ +0.0025477889+230.56%
90 दिन$ +0.00068421803059496357+162.59%

Hyve के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Hyve (HYVE) 2030 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में HYVE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Hyve (HYVE) 2040 (14 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Hyve के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2026–2027 में Hyve का प्राइस कितना होगा? वर्ष 2026–2027 के लिए HYVE प्राइस के अनुमान के लिए हमारे प्राइस का अनुमान पेज पर जाएँ, Hyve प्राइस का अनुमान पर क्लिक करें.

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Hyve का परिचय

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लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Hyve

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Hyve (HYVE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

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TOYLAND

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