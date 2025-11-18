HUMP AI मूल्य(HUMP)
आज HUMP AI (HUMP) का लाइव मूल्य $ 0.000025 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 19.04% का बदलाव आया है. मौजूदा HUMP से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.000025 प्रति HUMP है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार HUMP AI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- HUMP है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HUMP की ट्रेडिंग $ 0.000019 (निम्न) और $ 0.000033 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HUMP में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -7.41% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.13K तक पहुँच गया.
HUMP AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.13K है. HUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 5000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 125.00K है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में HUMP AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.000004
|+19.04%
|30 दिन
|$ -0.000017
|-40.48%
|60 दिन
|$ -0.024975
|-99.90%
|90 दिन
|$ -0.024975
|-99.90%
आज HUMP में $ +0.000004 (+19.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000017 (-40.48%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर HUMP में $ -0.024975 (-99.90%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.024975 (-99.90%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
HUMP AI (HUMP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब HUMP AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, HUMP AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
HUMP AI के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं?
HUMP AI का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है।
MEXC पर HUMP AI (HUMP) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.
HUMP AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
