HashKey Platform (HSK) जानकारी HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem. आधिकारिक वेबसाइट: https://group.hashkey.com/en/hsk व्हाइटपेपर: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a अभी HSK खरीदें!

HashKey Platform (HSK) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण HashKey Platform (HSK) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 157.04M $ 157.04M $ 157.04M कुल आपूर्ति: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 311.21M $ 311.21M $ 311.21M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 504.60M $ 504.60M $ 504.60M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 2.5982 $ 2.5982 $ 2.5982 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 मौजूदा प्राइस: $ 0.5046 $ 0.5046 $ 0.5046 HashKey Platform (HSK) प्राइस के बारे में अधिक जानें

HashKey Platform (HSK) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले HashKey Platform (HSK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: HSK टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने HSK मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप HSK के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो HSK टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

HSK कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में HashKey Platform (HSK) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC HSK खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर HSK कैसे खरीदें, यह सीखें!

HashKey Platform (HSK) प्राइस हिस्ट्री HSK की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी HSK प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

