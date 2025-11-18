Holoworld AI मूल्य(HOLO)
आज Holoworld AI (HOLO) का लाइव मूल्य $ 0.0908 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4.21% का बदलाव आया है. मौजूदा HOLO से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0908 प्रति HOLO है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Holoworld AI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- HOLO है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HOLO की ट्रेडिंग $ 0.0899 (निम्न) और $ 0.09673 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HOLO में पिछले एक घंटे में -0.07% और पिछले 7 दिनों में -17.53% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 146.66K तक पहुँच गया.
BSC
Holoworld AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 146.66K है. HOLO की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 2048000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 185.96M है.
-0.07%
-4.21%
-17.53%
-17.53%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Holoworld AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0039907
|-4.21%
|30 दिन
|$ -0.0459
|-33.58%
|60 दिन
|$ -0.2659
|-74.55%
|90 दिन
|$ +0.0408
|+81.60%
आज HOLO में $ -0.0039907 (-4.21%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0459 (-33.58%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर HOLO में $ -0.2659 (-74.55%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0408 (+81.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.
