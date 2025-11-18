एक्सचेंजDEX+
Hims Hers Health का आज का लाइव मूल्य 36.1 USD है.HIMSON का मार्केट कैप 218,282.53448274 USD है. भारत में HIMSON से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

HIMSON की अधिक जानकारी

HIMSON प्राइस की जानकारी

HIMSON क्या है

HIMSON आधिकारिक वेबसाइट

HIMSON टोकन का अर्थशास्त्र

HIMSON प्राइस का पूर्वानुमान

HIMSON हिस्ट्री

HIMSON खरीदने की गाइड

HIMSON-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

HIMSON स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Hims Hers Health लोगो

Hims Hers Health मूल्य(HIMSON)

1 HIMSON से USD लाइव प्राइस:

$36.11
$36.11
+3.94%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:00:22 (UTC+8)

Hims Hers Health का आज का मूल्य

आज Hims Hers Health (HIMSON) का लाइव मूल्य $ 36.1 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.94% का बदलाव आया है. मौजूदा HIMSON से USD कन्वर्ज़न दर $ 36.1 प्रति HIMSON है.

$ 218.28K के मार्केट कैप के अनुसार Hims Hers Health करेंसी की रैंक #2778 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 6.05K HIMSON है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HIMSON की ट्रेडिंग $ 34.17 (निम्न) और $ 36.7 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 151.28876306232115 और सबसे निम्न स्तर $ 33.81889505085903 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HIMSON में पिछले एक घंटे में -0.45% और पिछले 7 दिनों में -9.96% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 117.87K तक पहुँच गया.

Hims Hers Health (HIMSON) मार्केट की जानकारी

No.2778

$ 218.28K
$ 218.28K

$ 117.87K
$ 117.87K

$ 218.28K
$ 218.28K

6.05K
6.05K

6,046.6076034
6,046.6076034

ETH

Hims Hers Health का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 218.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 117.87K है. HIMSON की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.05K है, कुल आपूर्ति 6046.6076034 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 218.28K है.

Hims Hers Health की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 34.17
$ 34.17
24 घंटे में न्यूनतम
$ 36.7
$ 36.7
24 घंटे में उच्चतम

$ 34.17
$ 34.17

$ 36.7
$ 36.7

$ 151.28876306232115
$ 151.28876306232115

$ 33.81889505085903
$ 33.81889505085903

-0.45%

+3.94%

-9.96%

-9.96%

Hims Hers Health (HIMSON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Hims Hers Health के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +1.3688+3.94%
30 दिन$ -15.08-29.47%
60 दिन$ -22.11-37.99%
90 दिन$ +6.1+20.33%
Hims Hers Health के मूल्य में आज आया अंतर

आज HIMSON में $ +1.3688 (+3.94%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Hims Hers Health के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -15.08 (-29.47%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Hims Hers Health के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर HIMSON में $ -22.11 (-37.99%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Hims Hers Health के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +6.1 (+20.33%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Hims Hers Health (HIMSON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Hims Hers Health प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Hims Hers Health के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Hims Hers Health (HIMSON) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में HIMSON का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Hims Hers Health (HIMSON) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Hims Hers Health के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Hims Hers Health की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए HIMSON के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Hims Hers Healthप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में Hims Hers Health कैसे खरीदें और निवेश करें

Hims Hers Health के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर HIMSON की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Hims Hers Health खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Hims Hers Health (HIMSON) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

6.05K से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और Hims Hers Health तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
Hims Hers Health (HIMSON) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप Hims Hers Health के साथ क्या कर सकते हैं

Hims Hers Health का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर Hims Hers Health (HIMSON) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

Hims Hers Health (HIMSON) क्या है

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health संसाधन

Hims Hers Health को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Hims Hers Health वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Hims Hers Health

2030 में 1 Hims Hers Health का मूल्य कितना होगा?
अगर Hims Hers Health 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Hims Hers Health के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:00:22 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Hims Hers Health के बारे में और जानें

HIMSON USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ HIMSON पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर HIMSON USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Hims Hers Health (HIMSON) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Hims Hers Health का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
HIMSON/USDT
$36.11
$36.11
+4.03%
0.00% (USDT)

$0.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000000000000010089

$0.015081

$0.03480

$0.0632

$0.00002676

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

