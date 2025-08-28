Xeno Governance (GXE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00133 है. पिछले 24 घंटों में, GXE ने $ 0.00104 के कम और $ 0.00171 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GXE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 127.55105996752341 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001063647818331278 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GXE में +4.72%, 24 घंटों में -15.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -38.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Xeno Governance (GXE) मार्केट की जानकारी
No.4223
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 32.49K
$ 32.49K$ 32.49K
$ 7.98M
$ 7.98M$ 7.98M
0.00
0.00 0.00
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000
5,987,619,944.93
5,987,619,944.93 5,987,619,944.93
0.00%
BSC
Xeno Governance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 32.49K है. GXE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 5987619944.93 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.98M है.
Xeno Governance (GXE) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Xeno Governance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0002499
-15.82%
30 दिन
$ -0.00067
-33.50%
60 दिन
$ -0.00093
-41.16%
90 दिन
$ -0.00098
-42.43%
Xeno Governance के मूल्य में आज आया अंतर
आज GXE में $ -0.0002499 (-15.82%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Xeno Governance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00067 (-33.50%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Xeno Governance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GXE में $ -0.00093 (-41.16%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Xeno Governance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00098 (-42.43%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Xeno Governance (GXE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved.
XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added.
Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.
Xeno Governance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - GXE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Xeno Governance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Xeno Governance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Xeno Governance प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Xeno Governance (GXE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Xeno Governance (GXE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Xeno Governance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Xeno Governance (GXE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GXE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Xeno Governance (GXE) कैसे खरीदें
क्या आपको Xeno Governance कैसे खरीदें जानना है?
