Gull ai लोगो

Gull ai मूल्य(GULL)

1 GULL से USD लाइव प्राइस:

$0.00026
$0.00026$0.00026
-1.51%1D
USD
Gull ai (GULL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:43:03 (UTC+8)

Gull ai (GULL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00022
$ 0.00022$ 0.00022
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000264
$ 0.000264$ 0.000264
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00022
$ 0.00022$ 0.00022

$ 0.000264
$ 0.000264$ 0.000264

--
----

--
----

0.00%

-1.51%

0.00%

0.00%

Gull ai (GULL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00026 है. पिछले 24 घंटों में, GULL ने $ 0.00022 के कम और $ 0.000264 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GULL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GULL में 0.00%, 24 घंटों में -1.51%, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gull ai (GULL) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 8.98
$ 8.98$ 8.98

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Gull ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 8.98 है. GULL की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.

Gull ai (GULL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Gull ai के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000399-1.51%
30 दिन$ -0.000101-27.98%
60 दिन$ -0.000739-73.98%
90 दिन$ -0.00072-73.47%
Gull ai के मूल्य में आज आया अंतर

आज GULL में $ -0.00000399 (-1.51%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Gull ai के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000101 (-27.98%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Gull ai के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GULL में $ -0.000739 (-73.98%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Gull ai के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00072 (-73.47%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Gull ai (GULL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Gull ai प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Gull ai (GULL) क्या है

Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance.

Gull ai MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Gull ai निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GULL की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Gull ai के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Gull ai खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Gull ai प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gull ai (GULL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gull ai (GULL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gull ai के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gull ai प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Gull ai (GULL) टोकन का अर्थशास्त्र

Gull ai (GULL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GULL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Gull ai (GULL) कैसे खरीदें

क्या आपको Gull ai कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Gull ai खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GULL लोकल करेंसी में

1 Gull ai(GULL) से VND
6.8419
1 Gull ai(GULL) से AUD
A$0.0003978
1 Gull ai(GULL) से GBP
0.0001924
1 Gull ai(GULL) से EUR
0.000221
1 Gull ai(GULL) से USD
$0.00026
1 Gull ai(GULL) से MYR
RM0.0010946
1 Gull ai(GULL) से TRY
0.0106964
1 Gull ai(GULL) से JPY
¥0.03796
1 Gull ai(GULL) से ARS
ARS$0.3466658
1 Gull ai(GULL) से RUB
0.0209274
1 Gull ai(GULL) से INR
0.022828
1 Gull ai(GULL) से IDR
Rp4.2622944
1 Gull ai(GULL) से KRW
0.3611088
1 Gull ai(GULL) से PHP
0.0148304
1 Gull ai(GULL) से EGP
￡E.0.0126074
1 Gull ai(GULL) से BRL
R$0.0014066
1 Gull ai(GULL) से CAD
C$0.0003562
1 Gull ai(GULL) से BDT
0.0316056
1 Gull ai(GULL) से NGN
0.3993834
1 Gull ai(GULL) से COP
$1.048385
1 Gull ai(GULL) से ZAR
R.0.0046072
1 Gull ai(GULL) से UAH
0.0107146
1 Gull ai(GULL) से VES
Bs0.03744
1 Gull ai(GULL) से CLP
$0.25168
1 Gull ai(GULL) से PKR
Rs0.0736944
1 Gull ai(GULL) से KZT
0.1397084
1 Gull ai(GULL) से THB
฿0.0084136
1 Gull ai(GULL) से TWD
NT$0.0079378
1 Gull ai(GULL) से AED
د.إ0.0009542
1 Gull ai(GULL) से CHF
Fr0.000208
1 Gull ai(GULL) से HKD
HK$0.0020254
1 Gull ai(GULL) से AMD
֏0.0993486
1 Gull ai(GULL) से MAD
.د.م0.0023426
1 Gull ai(GULL) से MXN
$0.0048516
1 Gull ai(GULL) से SAR
ريال0.000975
1 Gull ai(GULL) से PLN
0.000949
1 Gull ai(GULL) से RON
лв0.0011284
1 Gull ai(GULL) से SEK
kr0.0024674
1 Gull ai(GULL) से BGN
лв0.0004342
1 Gull ai(GULL) से HUF
Ft0.0884338
1 Gull ai(GULL) से CZK
0.0054678
1 Gull ai(GULL) से KWD
د.ك0.0000793
1 Gull ai(GULL) से ILS
0.0008658
1 Gull ai(GULL) से AOA
Kz0.2370082
1 Gull ai(GULL) से BHD
.د.ب0.00009802
1 Gull ai(GULL) से BMD
$0.00026
1 Gull ai(GULL) से DKK
kr0.0016614
1 Gull ai(GULL) से HNL
L0.0068016
1 Gull ai(GULL) से MUR
0.0119392
1 Gull ai(GULL) से NAD
$0.0045916
1 Gull ai(GULL) से NOK
kr0.0026208
1 Gull ai(GULL) से NZD
$0.0004394
1 Gull ai(GULL) से PAB
B/.0.00026
1 Gull ai(GULL) से PGK
K0.0010998
1 Gull ai(GULL) से QAR
ر.ق0.000949
1 Gull ai(GULL) से RSD
дин.0.0261092

Gull ai संसाधन

Gull ai को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Gull ai वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Gull ai

आज Gull ai (GULL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GULL प्राइस 0.00026 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GULL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GULL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00026 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gull ai का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GULL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GULL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GULL की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
GULL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GULL ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
GULL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GULL ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
GULL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GULL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 8.98 USD है.
क्या GULL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GULL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GULL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:43:03 (UTC+8)

Gull ai (GULL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें.

GULL-से-USD कैलकुलेटर

राशि

GULL
GULL
USD
USD

1 GULL = 0.00025 USD

GULL ट्रेड करें

GULLUSDT
$0.00026
$0.00026$0.00026
-1.51%

