Graph Token (GRT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.09216 है. पिछले 24 घंटों में, GRT ने $ 0.09058 के कम और $ 0.09406 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.87513516 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRT में +0.21%, 24 घंटों में -0.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Graph Token (GRT) मार्केट की जानकारी
$ 964.29M
$ 2.13M
$ 1.04B
10.46B
11,338,251,125.272577
0.02%
Graph Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 964.29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.13M है. GRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.46B है, कुल आपूर्ति 11338251125.272577 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.04B है.
Graph Token (GRT) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Graph Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0003332
-0.36%
30 दिन
$ -0.00836
-8.32%
60 दिन
$ +0.00661
+7.72%
90 दिन
$ -0.00136
-1.46%
Graph Token के मूल्य में आज आया अंतर
आज GRT में $ -0.0003332 (-0.36%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Graph Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00836 (-8.32%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Graph Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GRT में $ +0.00661 (+7.72%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Graph Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00136 (-1.46%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Graph Token (GRT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.
Graph Token प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Graph Token (GRT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Graph Token (GRT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Graph Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Graph Token (GRT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GRT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Graph Token (GRT) कैसे खरीदें
