Grand Base लोगो

Grand Base मूल्य(GRAND)

1 GRAND से USD लाइव प्राइस:

$0.298
$0.298$0.298
0.00%1D
USD
Grand Base (GRAND) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:42:11 (UTC+8)

Grand Base (GRAND) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.298
$ 0.298$ 0.298
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.298
$ 0.298$ 0.298
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.298
$ 0.298$ 0.298

$ 0.298
$ 0.298$ 0.298

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Grand Base (GRAND) रियल-टाइम प्राइस $ 0.298 है. पिछले 24 घंटों में, GRAND ने $ 0.298 के कम और $ 0.298 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRAND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRAND में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Grand Base (GRAND) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M

--
----

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BASE

Grand Base का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 है. GRAND की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 50000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.90M है.

Grand Base (GRAND) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Grand Base के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ 00.00%
60 दिन$ 00.00%
90 दिन$ 00.00%
Grand Base के मूल्य में आज आया अंतर

आज GRAND में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Grand Base के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Grand Base के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GRAND में $ 0 (0.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Grand Base के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Grand Base (GRAND) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Grand Base प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Grand Base (GRAND) क्या है

GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset.

Grand Base MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Grand Base निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GRAND की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Grand Base के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Grand Base खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Grand Base प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Grand Base (GRAND) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Grand Base (GRAND) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Grand Base के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Grand Base प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Grand Base (GRAND) टोकन का अर्थशास्त्र

Grand Base (GRAND) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GRAND टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Grand Base (GRAND) कैसे खरीदें

क्या आपको Grand Base कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Grand Base खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GRAND लोकल करेंसी में

1 Grand Base(GRAND) से VND
7,841.87
1 Grand Base(GRAND) से AUD
A$0.45594
1 Grand Base(GRAND) से GBP
0.22052
1 Grand Base(GRAND) से EUR
0.2533
1 Grand Base(GRAND) से USD
$0.298
1 Grand Base(GRAND) से MYR
RM1.25458
1 Grand Base(GRAND) से TRY
12.25972
1 Grand Base(GRAND) से JPY
¥43.508
1 Grand Base(GRAND) से ARS
ARS$397.33234
1 Grand Base(GRAND) से RUB
23.98602
1 Grand Base(GRAND) से INR
26.1644
1 Grand Base(GRAND) से IDR
Rp4,885.24512
1 Grand Base(GRAND) से KRW
413.88624
1 Grand Base(GRAND) से PHP
16.99792
1 Grand Base(GRAND) से EGP
￡E.14.45002
1 Grand Base(GRAND) से BRL
R$1.61218
1 Grand Base(GRAND) से CAD
C$0.40826
1 Grand Base(GRAND) से BDT
36.22488
1 Grand Base(GRAND) से NGN
457.75482
1 Grand Base(GRAND) से COP
$1,201.6105
1 Grand Base(GRAND) से ZAR
R.5.28056
1 Grand Base(GRAND) से UAH
12.28058
1 Grand Base(GRAND) से VES
Bs42.912
1 Grand Base(GRAND) से CLP
$288.464
1 Grand Base(GRAND) से PKR
Rs84.46512
1 Grand Base(GRAND) से KZT
160.12732
1 Grand Base(GRAND) से THB
฿9.64328
1 Grand Base(GRAND) से TWD
NT$9.09794
1 Grand Base(GRAND) से AED
د.إ1.09366
1 Grand Base(GRAND) से CHF
Fr0.2384
1 Grand Base(GRAND) से HKD
HK$2.32142
1 Grand Base(GRAND) से AMD
֏113.86878
1 Grand Base(GRAND) से MAD
.د.م2.68498
1 Grand Base(GRAND) से MXN
$5.56068
1 Grand Base(GRAND) से SAR
ريال1.1175
1 Grand Base(GRAND) से PLN
1.0877
1 Grand Base(GRAND) से RON
лв1.29332
1 Grand Base(GRAND) से SEK
kr2.82802
1 Grand Base(GRAND) से BGN
лв0.49766
1 Grand Base(GRAND) से HUF
Ft101.35874
1 Grand Base(GRAND) से CZK
6.26694
1 Grand Base(GRAND) से KWD
د.ك0.09089
1 Grand Base(GRAND) से ILS
0.99234
1 Grand Base(GRAND) से AOA
Kz271.64786
1 Grand Base(GRAND) से BHD
.د.ب0.112346
1 Grand Base(GRAND) से BMD
$0.298
1 Grand Base(GRAND) से DKK
kr1.90422
1 Grand Base(GRAND) से HNL
L7.79568
1 Grand Base(GRAND) से MUR
13.68416
1 Grand Base(GRAND) से NAD
$5.26268
1 Grand Base(GRAND) से NOK
kr3.00384
1 Grand Base(GRAND) से NZD
$0.50362
1 Grand Base(GRAND) से PAB
B/.0.298
1 Grand Base(GRAND) से PGK
K1.26054
1 Grand Base(GRAND) से QAR
ر.ق1.0877
1 Grand Base(GRAND) से RSD
дин.29.92516

Grand Base संसाधन

Grand Base को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Grand Base वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Grand Base

आज Grand Base (GRAND) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GRAND प्राइस 0.298 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GRAND से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GRAND से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.298 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Grand Base का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GRAND के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GRAND की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GRAND की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
GRAND की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GRAND ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
GRAND का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GRAND ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
GRAND का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GRAND के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 USD है.
क्या GRAND इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GRAND इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GRAND का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:42:11 (UTC+8)

चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

GRAND-से-USD कैलकुलेटर

राशि

GRAND
GRAND
USD
USD

1 GRAND = 0.298 USD

GRAND ट्रेड करें

GRANDUSDT
$0.298
$0.298$0.298
0.00%

