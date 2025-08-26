GRAIL की अधिक जानकारी

Camelot Token लोगो

Camelot Token मूल्य(GRAIL)

1 GRAIL से USD लाइव प्राइस:

$308.92
-2.53%1D
USD
Camelot Token (GRAIL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:42:04 (UTC+8)

Camelot Token (GRAIL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 307.96
24 घंटे में न्यूनतम
$ 328.68
$ 328.68
24 घंटे में उच्चतम

$ 307.96

$ 328.68

$ 4,596.697463760124

$ 184.24900021448872

-0.09%

-2.53%

-0.46%

-0.46%

Camelot Token (GRAIL) रियल-टाइम प्राइस $ 308.92 है. पिछले 24 घंटों में, GRAIL ने $ 307.96 के कम और $ 328.68 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRAIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4,596.697463760124 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 184.24900021448872 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRAIL में -0.09%, 24 घंटों में -2.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Camelot Token (GRAIL) मार्केट की जानकारी

No.4124

$ 0.00

$ 54.53K

$ 22.71M

0.00

73,506

ARB

Camelot Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.53K है. GRAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 73506 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.71M है.

Camelot Token (GRAIL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Camelot Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -8.0185-2.53%
30 दिन$ -29.5-8.72%
60 दिन$ -70.91-18.67%
90 दिन$ -36.98-10.70%
Camelot Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज GRAIL में $ -8.0185 (-2.53%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Camelot Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -29.5 (-8.72%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Camelot Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GRAIL में $ -70.91 (-18.67%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Camelot Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -36.98 (-10.70%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Camelot Token (GRAIL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Camelot Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Camelot Token (GRAIL) क्या है

Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.

Camelot Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Camelot Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GRAIL की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Camelot Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Camelot Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Camelot Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Camelot Token (GRAIL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Camelot Token (GRAIL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Camelot Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Camelot Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Camelot Token (GRAIL) टोकन का अर्थशास्त्र

Camelot Token (GRAIL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GRAIL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Camelot Token (GRAIL) कैसे खरीदें

क्या आपको Camelot Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Camelot Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GRAIL लोकल करेंसी में

1 Camelot Token(GRAIL) से VND
8,129,229.8
1 Camelot Token(GRAIL) से AUD
A$472.6476
1 Camelot Token(GRAIL) से GBP
228.6008
1 Camelot Token(GRAIL) से EUR
262.582
1 Camelot Token(GRAIL) से USD
$308.92
1 Camelot Token(GRAIL) से MYR
RM1,300.5532
1 Camelot Token(GRAIL) से TRY
12,708.9688
1 Camelot Token(GRAIL) से JPY
¥45,102.32
1 Camelot Token(GRAIL) से ARS
ARS$411,892.3036
1 Camelot Token(GRAIL) से RUB
24,864.9708
1 Camelot Token(GRAIL) से INR
27,123.176
1 Camelot Token(GRAIL) से IDR
Rp5,064,261.4848
1 Camelot Token(GRAIL) से KRW
429,052.8096
1 Camelot Token(GRAIL) से PHP
17,620.7968
1 Camelot Token(GRAIL) से EGP
￡E.14,979.5308
1 Camelot Token(GRAIL) से BRL
R$1,671.2572
1 Camelot Token(GRAIL) से CAD
C$423.2204
1 Camelot Token(GRAIL) से BDT
37,552.3152
1 Camelot Token(GRAIL) से NGN
474,528.9228
1 Camelot Token(GRAIL) से COP
$1,245,642.67
1 Camelot Token(GRAIL) से ZAR
R.5,474.0624
1 Camelot Token(GRAIL) से UAH
12,730.5932
1 Camelot Token(GRAIL) से VES
Bs44,484.48
1 Camelot Token(GRAIL) से CLP
$299,034.56
1 Camelot Token(GRAIL) से PKR
Rs87,560.2848
1 Camelot Token(GRAIL) से KZT
165,995.0728
1 Camelot Token(GRAIL) से THB
฿9,996.6512
1 Camelot Token(GRAIL) से TWD
NT$9,431.3276
1 Camelot Token(GRAIL) से AED
د.إ1,133.7364
1 Camelot Token(GRAIL) से CHF
Fr247.136
1 Camelot Token(GRAIL) से HKD
HK$2,406.4868
1 Camelot Token(GRAIL) से AMD
֏118,041.4212
1 Camelot Token(GRAIL) से MAD
.د.م2,783.3692
1 Camelot Token(GRAIL) से MXN
$5,764.4472
1 Camelot Token(GRAIL) से SAR
ريال1,158.45
1 Camelot Token(GRAIL) से PLN
1,127.558
1 Camelot Token(GRAIL) से RON
лв1,340.7128
1 Camelot Token(GRAIL) से SEK
kr2,931.6508
1 Camelot Token(GRAIL) से BGN
лв515.8964
1 Camelot Token(GRAIL) से HUF
Ft105,072.9596
1 Camelot Token(GRAIL) से CZK
6,496.5876
1 Camelot Token(GRAIL) से KWD
د.ك94.2206
1 Camelot Token(GRAIL) से ILS
1,028.7036
1 Camelot Token(GRAIL) से AOA
Kz281,602.2044
1 Camelot Token(GRAIL) से BHD
.د.ب116.46284
1 Camelot Token(GRAIL) से BMD
$308.92
1 Camelot Token(GRAIL) से DKK
kr1,973.9988
1 Camelot Token(GRAIL) से HNL
L8,081.3472
1 Camelot Token(GRAIL) से MUR
14,185.6064
1 Camelot Token(GRAIL) से NAD
$5,455.5272
1 Camelot Token(GRAIL) से NOK
kr3,113.9136
1 Camelot Token(GRAIL) से NZD
$522.0748
1 Camelot Token(GRAIL) से PAB
B/.308.92
1 Camelot Token(GRAIL) से PGK
K1,306.7316
1 Camelot Token(GRAIL) से QAR
ر.ق1,127.558
1 Camelot Token(GRAIL) से RSD
дин.31,021.7464

Camelot Token संसाधन

Camelot Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Camelot Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Camelot Token

आज Camelot Token (GRAIL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GRAIL प्राइस 308.92 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GRAIL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GRAIL से USD की मौजूदा प्राइस $ 308.92 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Camelot Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GRAIL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GRAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GRAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
GRAIL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GRAIL ने 4,596.697463760124 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GRAIL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GRAIL ने 184.24900021448872 USD की ATL प्राइस देखी.
GRAIL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GRAIL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.53K USD है.
क्या GRAIL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GRAIL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GRAIL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:42:04 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

