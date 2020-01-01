Outer Ring MMO (GQ) टोकन का अर्थशास्त्र Outer Ring MMO (GQ) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Outer Ring MMO (GQ) जानकारी Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. आधिकारिक वेबसाइट: https://blinkgalaxy.com व्हाइटपेपर: https://docs.blinkgalaxy.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808 अभी GQ खरीदें!

Outer Ring MMO (GQ) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Outer Ring MMO (GQ) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 386.27K $ 386.27K $ 386.27K कुल आपूर्ति: $ 6.01B $ 6.01B $ 6.01B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 5.93B $ 5.93B $ 5.93B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 651.00K $ 651.00K $ 651.00K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.0096 $ 0.0096 $ 0.0096 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 मौजूदा प्राइस: $ 0.0000651 $ 0.0000651 $ 0.0000651 Outer Ring MMO (GQ) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Outer Ring MMO (GQ) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Outer Ring MMO (GQ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: GQ टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने GQ मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप GQ के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो GQ टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

GQ कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में Outer Ring MMO (GQ) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC GQ खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर GQ कैसे खरीदें, यह सीखें!

Outer Ring MMO (GQ) प्राइस हिस्ट्री GQ की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी GQ प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

