Outer Ring MMO लोगो

Outer Ring MMO मूल्य(GQ)

1 GQ से USD लाइव प्राइस:

$0.0000661
$0.0000661$0.0000661
-2.21%1D
USD
Outer Ring MMO (GQ) मूल्य का लाइव चार्ट
Outer Ring MMO (GQ) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0000641
$ 0.0000641$ 0.0000641
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0000684
$ 0.0000684$ 0.0000684
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0000641
$ 0.0000641$ 0.0000641

$ 0.0000684
$ 0.0000684$ 0.0000684

$ 0.08876742060886081
$ 0.08876742060886081$ 0.08876742060886081

$ 0.000042983445306248
$ 0.000042983445306248$ 0.000042983445306248

-1.20%

-2.21%

-6.38%

-6.38%

Outer Ring MMO (GQ) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0000661 है. पिछले 24 घंटों में, GQ ने $ 0.0000641 के कम और $ 0.0000684 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GQ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.08876742060886081 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000042983445306248 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GQ में -1.20%, 24 घंटों में -2.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Outer Ring MMO (GQ) मार्केट की जानकारी

No.2509

$ 392.20K
$ 392.20K$ 392.20K

$ 82.28K
$ 82.28K$ 82.28K

$ 661.00K
$ 661.00K$ 661.00K

5.93B
5.93B 5.93B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,010,333,038
6,010,333,038 6,010,333,038

59.33%

BSC

Outer Ring MMO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 392.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 82.28K है. GQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.93B है, कुल आपूर्ति 6010333038 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 661.00K है.

Outer Ring MMO (GQ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Outer Ring MMO के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000001494-2.21%
30 दिन$ -0.0000185-21.87%
60 दिन$ -0.0000083-11.16%
90 दिन$ -0.0000429-39.36%
Outer Ring MMO के मूल्य में आज आया अंतर

आज GQ में $ -0.000001494 (-2.21%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Outer Ring MMO के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000185 (-21.87%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Outer Ring MMO के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GQ में $ -0.0000083 (-11.16%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Outer Ring MMO के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000429 (-39.36%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Outer Ring MMO (GQ) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Outer Ring MMO प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Outer Ring MMO (GQ) क्या है

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Outer Ring MMO MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Outer Ring MMO निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GQ की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Outer Ring MMO के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Outer Ring MMO खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Outer Ring MMO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Outer Ring MMO (GQ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Outer Ring MMO (GQ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Outer Ring MMO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Outer Ring MMO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Outer Ring MMO (GQ) टोकन का अर्थशास्त्र

Outer Ring MMO (GQ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GQ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Outer Ring MMO (GQ) कैसे खरीदें

क्या आपको Outer Ring MMO कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Outer Ring MMO खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GQ लोकल करेंसी में

1 Outer Ring MMO(GQ) से VND
1.7394215
1 Outer Ring MMO(GQ) से AUD
A$0.000101133
1 Outer Ring MMO(GQ) से GBP
0.000048914
1 Outer Ring MMO(GQ) से EUR
0.000056185
1 Outer Ring MMO(GQ) से USD
$0.0000661
1 Outer Ring MMO(GQ) से MYR
RM0.000278281
1 Outer Ring MMO(GQ) से TRY
0.002719354
1 Outer Ring MMO(GQ) से JPY
¥0.0096506
1 Outer Ring MMO(GQ) से ARS
ARS$0.088133113
1 Outer Ring MMO(GQ) से RUB
0.005320389
1 Outer Ring MMO(GQ) से INR
0.00580358
1 Outer Ring MMO(GQ) से IDR
Rp1.083606384
1 Outer Ring MMO(GQ) से KRW
0.091804968
1 Outer Ring MMO(GQ) से PHP
0.003770344
1 Outer Ring MMO(GQ) से EGP
￡E.0.003205189
1 Outer Ring MMO(GQ) से BRL
R$0.000357601
1 Outer Ring MMO(GQ) से CAD
C$0.000090557
1 Outer Ring MMO(GQ) से BDT
0.008035116
1 Outer Ring MMO(GQ) से NGN
0.101535549
1 Outer Ring MMO(GQ) से COP
$0.266531725
1 Outer Ring MMO(GQ) से ZAR
R.0.001171292
1 Outer Ring MMO(GQ) से UAH
0.002723981
1 Outer Ring MMO(GQ) से VES
Bs0.0095184
1 Outer Ring MMO(GQ) से CLP
$0.0639848
1 Outer Ring MMO(GQ) से PKR
Rs0.018735384
1 Outer Ring MMO(GQ) से KZT
0.035518174
1 Outer Ring MMO(GQ) से THB
฿0.002138996
1 Outer Ring MMO(GQ) से TWD
NT$0.002018033
1 Outer Ring MMO(GQ) से AED
د.إ0.000242587
1 Outer Ring MMO(GQ) से CHF
Fr0.00005288
1 Outer Ring MMO(GQ) से HKD
HK$0.000514919
1 Outer Ring MMO(GQ) से AMD
֏0.025257471
1 Outer Ring MMO(GQ) से MAD
.د.م0.000595561
1 Outer Ring MMO(GQ) से MXN
$0.001233426
1 Outer Ring MMO(GQ) से SAR
ريال0.000247875
1 Outer Ring MMO(GQ) से PLN
0.000241265
1 Outer Ring MMO(GQ) से RON
лв0.000286874
1 Outer Ring MMO(GQ) से SEK
kr0.000627289
1 Outer Ring MMO(GQ) से BGN
лв0.000110387
1 Outer Ring MMO(GQ) से HUF
Ft0.022482593
1 Outer Ring MMO(GQ) से CZK
0.001390083
1 Outer Ring MMO(GQ) से KWD
د.ك0.0000201605
1 Outer Ring MMO(GQ) से ILS
0.000220113
1 Outer Ring MMO(GQ) से AOA
Kz0.060254777
1 Outer Ring MMO(GQ) से BHD
.د.ب0.0000249197
1 Outer Ring MMO(GQ) से BMD
$0.0000661
1 Outer Ring MMO(GQ) से DKK
kr0.000422379
1 Outer Ring MMO(GQ) से HNL
L0.001729176
1 Outer Ring MMO(GQ) से MUR
0.003035312
1 Outer Ring MMO(GQ) से NAD
$0.001167326
1 Outer Ring MMO(GQ) से NOK
kr0.000666288
1 Outer Ring MMO(GQ) से NZD
$0.000111709
1 Outer Ring MMO(GQ) से PAB
B/.0.0000661
1 Outer Ring MMO(GQ) से PGK
K0.000279603
1 Outer Ring MMO(GQ) से QAR
ر.ق0.000241265
1 Outer Ring MMO(GQ) से RSD
дин.0.006637762

Outer Ring MMO संसाधन

Outer Ring MMO को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Outer Ring MMO वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Outer Ring MMO

आज Outer Ring MMO (GQ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GQ प्राइस 0.0000661 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GQ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GQ से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000661 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Outer Ring MMO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GQ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 392.20K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GQ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.93B USD है.
GQ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GQ ने 0.08876742060886081 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GQ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GQ ने 0.000042983445306248 USD की ATL प्राइस देखी.
GQ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GQ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 82.28K USD है.
क्या GQ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GQ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GQ का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

