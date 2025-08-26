Got Guaranteed (GOTG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00414 है. पिछले 24 घंटों में, GOTG ने $ 0.00366 के कम और $ 0.0042 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOTG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 13.431504999775767 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000749738824703273 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOTG में 0.00%, 24 घंटों में +11.59%, तथा पिछले 7 दिनों में +31.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Got Guaranteed (GOTG) मार्केट की जानकारी
No.7512
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 833.15
$ 833.15$ 833.15
$ 7.45M
$ 7.45M$ 7.45M
0.00
0.00 0.00
1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000
1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000
0.00%
ETH
Got Guaranteed का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 833.15 है. GOTG की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1800000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.45M है.
Got Guaranteed (GOTG) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Got Guaranteed के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.00042999
+11.59%
30 दिन
$ -0.00026
-5.91%
60 दिन
$ +0.000059
+1.44%
90 दिन
$ +0.001389
+50.49%
Got Guaranteed के मूल्य में आज आया अंतर
आज GOTG में $ +0.00042999 (+11.59%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Got Guaranteed के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00026 (-5.91%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Got Guaranteed के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GOTG में $ +0.000059 (+1.44%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Got Guaranteed के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.001389 (+50.49%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Got Guaranteed (GOTG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market.
GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.
Got Guaranteed MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - GOTG की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Got Guaranteed के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Got Guaranteed खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Got Guaranteed प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Got Guaranteed (GOTG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Got Guaranteed (GOTG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Got Guaranteed के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Got Guaranteed (GOTG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GOTG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Got Guaranteed (GOTG) कैसे खरीदें
क्या आपको Got Guaranteed कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Got Guaranteed खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.
