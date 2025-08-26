Gora Network (GORA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0228 है. पिछले 24 घंटों में, GORA ने $ 0.0227 के कम और $ 0.0243 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GORA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.21789607430575 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.019519151242983767 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GORA में 0.00%, 24 घंटों में -0.43%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gora Network (GORA) मार्केट की जानकारी
No.5482
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.93K
$ 1.93K$ 1.93K
$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ALGO
Gora Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.93K है. GORA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.28M है.
Gora Network (GORA) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Gora Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.000098
-0.43%
30 दिन
$ -0.0063
-21.65%
60 दिन
$ -0.0015
-6.18%
90 दिन
$ -0.0037
-13.97%
Gora Network के मूल्य में आज आया अंतर
आज GORA में $ -0.000098 (-0.43%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Gora Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0063 (-21.65%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Gora Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GORA में $ -0.0015 (-6.18%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Gora Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0037 (-13.97%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Gora Network (GORA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Gora Network is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks.
Gora Network प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gora Network (GORA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gora Network (GORA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gora Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Gora Network (GORA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GORA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Gora Network (GORA) कैसे खरीदें
