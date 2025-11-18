एक्सचेंजDEX+
Alphabet Class A का आज का लाइव मूल्य 285.59 USD है.GOOGLON का मार्केट कैप 5,723,308.7156043134 USD है. भारत में GOOGLON से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Alphabet Class A का आज का लाइव मूल्य 285.59 USD है.GOOGLON का मार्केट कैप 5,723,308.7156043134 USD है. भारत में GOOGLON से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

GOOGLON की अधिक जानकारी

GOOGLON प्राइस की जानकारी

GOOGLON क्या है

GOOGLON आधिकारिक वेबसाइट

GOOGLON टोकन का अर्थशास्त्र

GOOGLON प्राइस का पूर्वानुमान

GOOGLON हिस्ट्री

GOOGLON खरीदने की गाइड

GOOGLON-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

GOOGLON स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Alphabet Class A लोगो

Alphabet Class A मूल्य(GOOGLON)

1 GOOGLON से USD लाइव प्राइस:

+1.87%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:20:14 (UTC+8)

Alphabet Class A का आज का मूल्य

आज Alphabet Class A (GOOGLON) का लाइव मूल्य $ 285.59 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.87% का बदलाव आया है. मौजूदा GOOGLON से USD कन्वर्ज़न दर $ 285.59 प्रति GOOGLON है.

$ 5.72M के मार्केट कैप के अनुसार Alphabet Class A करेंसी की रैंक #1296 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 20.04K GOOGLON है. पिछले 24 घंटों के दौरान, GOOGLON की ट्रेडिंग $ 279 (निम्न) और $ 290.28 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 299.0048828834799 और सबसे निम्न स्तर $ 225.81003632470686 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में GOOGLON में पिछले एक घंटे में +0.09% और पिछले 7 दिनों में -2.82% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.31K तक पहुँच गया.

Alphabet Class A (GOOGLON) मार्केट की जानकारी

No.1296

ETH

Alphabet Class A का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.72M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.31K है. GOOGLON की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.04K है, कुल आपूर्ति 20040.29803426 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.72M है.

Alphabet Class A की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.09%

+1.87%

-2.82%

-2.82%

Alphabet Class A (GOOGLON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Alphabet Class A के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +5.2396+1.87%
30 दिन$ +31.61+12.44%
60 दिन$ +32.51+12.84%
90 दिन$ +105.59+58.66%
Alphabet Class A के मूल्य में आज आया अंतर

आज GOOGLON में $ +5.2396 (+1.87%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Alphabet Class A के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +31.61 (+12.44%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Alphabet Class A के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GOOGLON में $ +32.51 (+12.84%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Alphabet Class A के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +105.59 (+58.66%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Alphabet Class A (GOOGLON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Alphabet Class A प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Alphabet Class A के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Alphabet Class A (GOOGLON) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में GOOGLON का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Alphabet Class A (GOOGLON) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Alphabet Class A के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Alphabet Class A की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए GOOGLON के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Alphabet Class Aप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में Alphabet Class A कैसे खरीदें और निवेश करें

Alphabet Class A के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर GOOGLON की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Alphabet Class A खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Alphabet Class A (GOOGLON) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

20.04K से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और Alphabet Class A तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
Alphabet Class A (GOOGLON) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप Alphabet Class A के साथ क्या कर सकते हैं

Alphabet Class A का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर Alphabet Class A (GOOGLON) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

Alphabet Class A (GOOGLON) क्या है

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A संसाधन

Alphabet Class A को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Alphabet Class A वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Alphabet Class A

2030 में 1 Alphabet Class A का मूल्य कितना होगा?
अगर Alphabet Class A 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Alphabet Class A के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:20:14 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

चर्चित खबरें

Lyraxis एयरड्रॉप गाइड (2025): कैसे शामिल हों, दावा करें, और अपने $LYXIS इनामों को अधिकतम करें

November 18, 2025

2026 के लिए टॉप 3 विश्वसनीय ऑल्टकॉइन: निवेश की रणनीति और तुलना

November 13, 2025

बुल रन में इतने लोग अभी भी पैसा क्यों खो रहे हैं?

October 6, 2025
और देखें

Alphabet Class A के बारे में और जानें

GOOGLON USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ GOOGLON पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर GOOGLON USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Alphabet Class A (GOOGLON) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Alphabet Class A का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
GOOGLON/USDT
+1.89%
0.00% (USDT)

