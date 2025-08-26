GODS की अधिक जानकारी

1 GODS से USD लाइव प्राइस:

$0.12257
$0.12257$0.12257
-2.66%1D
USD
Gods Unchained (GODS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:49:24 (UTC+8)

Gods Unchained (GODS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.12245
$ 0.12245$ 0.12245
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.13176
$ 0.13176$ 0.13176
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.12245
$ 0.12245$ 0.12245

$ 0.13176
$ 0.13176$ 0.13176

$ 8.825233783754243
$ 8.825233783754243$ 8.825233783754243

$ 0.06425242982107134
$ 0.06425242982107134$ 0.06425242982107134

-0.80%

-2.65%

+0.55%

+0.55%

Gods Unchained (GODS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.12257 है. पिछले 24 घंटों में, GODS ने $ 0.12245 के कम और $ 0.13176 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GODS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 8.825233783754243 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.06425242982107134 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GODS में -0.80%, 24 घंटों में -2.65%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gods Unchained (GODS) मार्केट की जानकारी

No.579

$ 47.51M
$ 47.51M$ 47.51M

$ 266.15K
$ 266.15K$ 266.15K

$ 61.29M
$ 61.29M$ 61.29M

387.64M
387.64M 387.64M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

77.52%

ETH

Gods Unchained का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 266.15K है. GODS की मार्केट में उपलब्ध राशि 387.64M है, कुल आपूर्ति 500000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 61.29M है.

Gods Unchained (GODS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Gods Unchained के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0033495-2.65%
30 दिन$ +0.01166+10.51%
60 दिन$ +0.00011+0.08%
90 दिन$ -0.0312-20.30%
Gods Unchained के मूल्य में आज आया अंतर

आज GODS में $ -0.0033495 (-2.65%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Gods Unchained के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.01166 (+10.51%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Gods Unchained के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GODS में $ +0.00011 (+0.08%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Gods Unchained के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0312 (-20.30%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Gods Unchained (GODS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Gods Unchained प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Gods Unchained (GODS) क्या है

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Gods Unchained निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GODS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Gods Unchained के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Gods Unchained खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Gods Unchained प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gods Unchained (GODS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gods Unchained (GODS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gods Unchained के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gods Unchained प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Gods Unchained (GODS) टोकन का अर्थशास्त्र

Gods Unchained (GODS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GODS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Gods Unchained (GODS) कैसे खरीदें

क्या आपको Gods Unchained कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Gods Unchained खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GODS लोकल करेंसी में

1 Gods Unchained(GODS) से VND
3,225.42955
1 Gods Unchained(GODS) से AUD
A$0.1875321
1 Gods Unchained(GODS) से GBP
0.0907018
1 Gods Unchained(GODS) से EUR
0.1041845
1 Gods Unchained(GODS) से USD
$0.12257
1 Gods Unchained(GODS) से MYR
RM0.5172454
1 Gods Unchained(GODS) से TRY
5.0425298
1 Gods Unchained(GODS) से JPY
¥18.01779
1 Gods Unchained(GODS) से ARS
ARS$163.4262581
1 Gods Unchained(GODS) से RUB
9.866885
1 Gods Unchained(GODS) से INR
10.7690002
1 Gods Unchained(GODS) से IDR
Rp2,009.3439408
1 Gods Unchained(GODS) से KRW
170.4728074
1 Gods Unchained(GODS) से PHP
7.0073269
1 Gods Unchained(GODS) से EGP
￡E.5.9434193
1 Gods Unchained(GODS) से BRL
R$0.6631037
1 Gods Unchained(GODS) से CAD
C$0.1679209
1 Gods Unchained(GODS) से BDT
14.8996092
1 Gods Unchained(GODS) से NGN
188.2785513
1 Gods Unchained(GODS) से COP
$494.2328825
1 Gods Unchained(GODS) से ZAR
R.2.1719404
1 Gods Unchained(GODS) से UAH
5.0511097
1 Gods Unchained(GODS) से VES
Bs17.65008
1 Gods Unchained(GODS) से CLP
$118.64776
1 Gods Unchained(GODS) से PKR
Rs34.7412408
1 Gods Unchained(GODS) से KZT
65.8617638
1 Gods Unchained(GODS) से THB
฿3.9675909
1 Gods Unchained(GODS) से TWD
NT$3.7396107
1 Gods Unchained(GODS) से AED
د.إ0.4498319
1 Gods Unchained(GODS) से CHF
Fr0.098056
1 Gods Unchained(GODS) से HKD
HK$0.9548203
1 Gods Unchained(GODS) से AMD
֏46.8352227
1 Gods Unchained(GODS) से MAD
.د.م1.1043557
1 Gods Unchained(GODS) से MXN
$2.2883819
1 Gods Unchained(GODS) से SAR
ريال0.4596375
1 Gods Unchained(GODS) से PLN
0.4473805
1 Gods Unchained(GODS) से RON
лв0.5319538
1 Gods Unchained(GODS) से SEK
kr1.1631893
1 Gods Unchained(GODS) से BGN
лв0.2046919
1 Gods Unchained(GODS) से HUF
Ft41.6897341
1 Gods Unchained(GODS) से CZK
2.5764214
1 Gods Unchained(GODS) से KWD
د.ك0.03738385
1 Gods Unchained(GODS) से ILS
0.4069324
1 Gods Unchained(GODS) से AOA
Kz111.7311349
1 Gods Unchained(GODS) से BHD
.د.ب0.04620889
1 Gods Unchained(GODS) से BMD
$0.12257
1 Gods Unchained(GODS) से DKK
kr0.7832223
1 Gods Unchained(GODS) से HNL
L3.2064312
1 Gods Unchained(GODS) से MUR
5.6284144
1 Gods Unchained(GODS) से NAD
$2.1645862
1 Gods Unchained(GODS) से NOK
kr1.2342799
1 Gods Unchained(GODS) से NZD
$0.2071433
1 Gods Unchained(GODS) से PAB
B/.0.12257
1 Gods Unchained(GODS) से PGK
K0.5184711
1 Gods Unchained(GODS) से QAR
ر.ق0.4473805
1 Gods Unchained(GODS) से RSD
дин.12.3109308

Gods Unchained संसाधन

Gods Unchained को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Gods Unchained वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Gods Unchained

आज Gods Unchained (GODS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GODS प्राइस 0.12257 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GODS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GODS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.12257 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gods Unchained का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GODS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.51M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GODS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GODS की मार्केट में उपलब्ध राशि 387.64M USD है.
GODS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GODS ने 8.825233783754243 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GODS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GODS ने 0.06425242982107134 USD की ATL प्राइस देखी.
GODS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GODS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 266.15K USD है.
क्या GODS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GODS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GODS का प्राइस का अनुमान देखें.
Gods Unchained (GODS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

GODS-से-USD कैलकुलेटर

राशि

GODS
GODS
USD
USD

1 GODS = 0.12257 USD

GODS ट्रेड करें

GODSUSDT
$0.12257
$0.12257$0.12257
-3.06%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस