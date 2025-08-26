THE GAME COMPANY (GMRT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00272 है. पिछले 24 घंटों में, GMRT ने $ 0.00257 के कम और $ 0.00301 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GMRT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.21733156824582373 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002592526048324969 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GMRT में +2.25%, 24 घंटों में +3.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
THE GAME COMPANY (GMRT) मार्केट की जानकारी
$ 714.82K
$ 104.71K
$ 2.72M
262.80M
1,000,000,000
1,000,000,000
26.27%
BASE
THE GAME COMPANY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 714.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 104.71K है. GMRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 262.80M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.72M है.
THE GAME COMPANY (GMRT) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में THE GAME COMPANY के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0000998
+3.81%
30 दिन
$ -0.00128
-32.00%
60 दिन
$ -0.00197
-42.01%
90 दिन
$ -0.00234
-46.25%
THE GAME COMPANY के मूल्य में आज आया अंतर
आज GMRT में $ +0.0000998 (+3.81%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
THE GAME COMPANY के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00128 (-32.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
THE GAME COMPANY के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GMRT में $ -0.00197 (-42.01%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
THE GAME COMPANY के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00234 (-46.25%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
THE GAME COMPANY (GMRT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.
THE GAME COMPANY प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में THE GAME COMPANY (GMRT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके THE GAME COMPANY (GMRT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? THE GAME COMPANY के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
THE GAME COMPANY (GMRT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GMRT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
THE GAME COMPANY (GMRT) कैसे खरीदें
