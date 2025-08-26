GMRT की अधिक जानकारी

1 GMRT से USD लाइव प्राइस:

THE GAME COMPANY (GMRT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:40:59 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

THE GAME COMPANY (GMRT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00272 है. पिछले 24 घंटों में, GMRT ने $ 0.00257 के कम और $ 0.00301 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GMRT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.21733156824582373 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002592526048324969 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GMRT में +2.25%, 24 घंटों में +3.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

THE GAME COMPANY (GMRT) मार्केट की जानकारी

No.2122

BASE

THE GAME COMPANY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 714.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 104.71K है. GMRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 262.80M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.72M है.

THE GAME COMPANY (GMRT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में THE GAME COMPANY के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000998+3.81%
30 दिन$ -0.00128-32.00%
60 दिन$ -0.00197-42.01%
90 दिन$ -0.00234-46.25%
THE GAME COMPANY के मूल्य में आज आया अंतर

आज GMRT में $ +0.0000998 (+3.81%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

THE GAME COMPANY के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00128 (-32.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

THE GAME COMPANY के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GMRT में $ -0.00197 (-42.01%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

THE GAME COMPANY के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00234 (-46.25%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

THE GAME COMPANY (GMRT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब THE GAME COMPANY प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

THE GAME COMPANY (GMRT) क्या है

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

THE GAME COMPANY MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके THE GAME COMPANY निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GMRT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- THE GAME COMPANY के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर THE GAME COMPANY खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

THE GAME COMPANY प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में THE GAME COMPANY (GMRT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके THE GAME COMPANY (GMRT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? THE GAME COMPANY के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब THE GAME COMPANY प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

THE GAME COMPANY (GMRT) टोकन का अर्थशास्त्र

THE GAME COMPANY (GMRT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GMRT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

THE GAME COMPANY (GMRT) कैसे खरीदें

क्या आपको THE GAME COMPANY कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से THE GAME COMPANY खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GMRT लोकल करेंसी में

1 THE GAME COMPANY(GMRT) से VND
71.5768
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से AUD
A$0.0041616
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से GBP
0.0020128
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से EUR
0.002312
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से USD
$0.00272
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से MYR
RM0.0114512
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से TRY
0.1119008
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से JPY
¥0.39712
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से ARS
ARS$3.6266576
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से RUB
0.2189328
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से INR
0.238816
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से IDR
Rp44.5901568
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से KRW
3.7777536
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से PHP
0.1551488
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से EGP
￡E.0.1318928
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से BRL
R$0.0147152
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से CAD
C$0.0037264
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से BDT
0.3306432
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से NGN
4.1781648
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से COP
$10.96772
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से ZAR
R.0.0481984
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से UAH
0.1120912
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से VES
Bs0.39168
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से CLP
$2.63296
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से PKR
Rs0.7709568
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से KZT
1.4615648
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से THB
฿0.0880192
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से TWD
NT$0.0830416
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से AED
د.إ0.0099824
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से CHF
Fr0.002176
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से HKD
HK$0.0211888
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से AMD
֏1.0393392
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से MAD
.د.م0.0245072
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से MXN
$0.0507552
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से SAR
ريال0.0102
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से PLN
0.009928
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से RON
лв0.0118048
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से SEK
kr0.0258128
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से BGN
лв0.0045424
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से HUF
Ft0.9251536
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से CZK
0.0572016
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से KWD
د.ك0.0008296
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से ILS
0.0090576
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से AOA
Kz2.4794704
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से BHD
.د.ب0.00102544
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से BMD
$0.00272
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से DKK
kr0.0173808
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से HNL
L0.0711552
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से MUR
0.1249024
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से NAD
$0.0480352
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से NOK
kr0.0274176
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से NZD
$0.0045968
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से PAB
B/.0.00272
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से PGK
K0.0115056
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से QAR
ر.ق0.009928
1 THE GAME COMPANY(GMRT) से RSD
дин.0.2731424

THE GAME COMPANY संसाधन

THE GAME COMPANY को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक THE GAME COMPANY वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न THE GAME COMPANY

आज THE GAME COMPANY (GMRT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GMRT प्राइस 0.00272 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GMRT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GMRT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00272 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
THE GAME COMPANY का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GMRT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 714.82K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GMRT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GMRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 262.80M USD है.
GMRT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GMRT ने 0.21733156824582373 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GMRT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GMRT ने 0.002592526048324969 USD की ATL प्राइस देखी.
GMRT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GMRT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 104.71K USD है.
क्या GMRT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GMRT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GMRT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:40:59 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

