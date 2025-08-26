GINNAN की अधिक जानकारी

Ginnan the Cat लोगो

Ginnan the Cat मूल्य(GINNAN)

1 GINNAN से USD लाइव प्राइस:

$0.00000006186
$0.00000006186$0.00000006186
-3.97%1D
USD
Ginnan the Cat (GINNAN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:06:59 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000005807
$ 0.00000005807$ 0.00000005807
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0000000668
$ 0.0000000668$ 0.0000000668
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000005807
$ 0.00000005807$ 0.00000005807

$ 0.0000000668
$ 0.0000000668$ 0.0000000668

$ 0.000011798123022578
$ 0.000011798123022578$ 0.000011798123022578

$ 0.000000035147351519
$ 0.000000035147351519$ 0.000000035147351519

-6.28%

-3.96%

+27.42%

+27.42%

Ginnan the Cat (GINNAN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00000006185 है. पिछले 24 घंटों में, GINNAN ने $ 0.00000005807 के कम और $ 0.0000000668 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GINNAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000011798123022578 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000035147351519 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GINNAN में -6.28%, 24 घंटों में -3.96%, तथा पिछले 7 दिनों में +27.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ginnan the Cat (GINNAN) मार्केट की जानकारी

No.2446

$ 426.76K
$ 426.76K$ 426.76K

$ 55.99K
$ 55.99K$ 55.99K

$ 426.76K
$ 426.76K$ 426.76K

6.90T
6.90T 6.90T

6,899,998,362,189
6,899,998,362,189 6,899,998,362,189

6,899,998,362,189
6,899,998,362,189 6,899,998,362,189

100.00%

SOL

Ginnan the Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 426.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.99K है. GINNAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.90T है, कुल आपूर्ति 6899998362189 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 426.76K है.

Ginnan the Cat (GINNAN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ginnan the Cat के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000000025574-3.96%
30 दिन$ -0.0000000015-2.37%
60 दिन$ +0.00000000527+9.31%
90 दिन$ -0.00000000905-12.77%
Ginnan the Cat के मूल्य में आज आया अंतर

आज GINNAN में $ -0.0000000025574 (-3.96%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Ginnan the Cat के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000000015 (-2.37%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Ginnan the Cat के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GINNAN में $ +0.00000000527 (+9.31%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Ginnan the Cat के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00000000905 (-12.77%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Ginnan the Cat (GINNAN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Ginnan the Cat प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Ginnan the Cat (GINNAN) क्या है

Ginnan The Cat. Brother of Doge.

Ginnan the Cat MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Ginnan the Cat निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GINNAN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Ginnan the Cat के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Ginnan the Cat खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Ginnan the Cat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ginnan the Cat (GINNAN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ginnan the Cat (GINNAN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ginnan the Cat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ginnan the Cat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Ginnan the Cat (GINNAN) टोकन का अर्थशास्त्र

Ginnan the Cat (GINNAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GINNAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Ginnan the Cat (GINNAN) कैसे खरीदें

क्या आपको Ginnan the Cat कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Ginnan the Cat खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GINNAN लोकल करेंसी में

1 Ginnan the Cat(GINNAN) से VND
0.00162758275
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से AUD
A$0.000000094012
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से GBP
0.000000045769
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से EUR
0.0000000525725
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से USD
$0.00000006185
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से MYR
RM0.0000002603885
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से TRY
0.000002544509
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से JPY
¥0.0000090301
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से ARS
ARS$0.0000824664605
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से RUB
0.0000049783065
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से INR
0.0000054211525
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से IDR
Rp0.001013934264
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से KRW
0.000085783476
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से PHP
0.0000035285425
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से EGP
￡E.0.0000029991065
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से BRL
R$0.0000003346085
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से CAD
C$0.0000000847345
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से BDT
0.000007518486
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से NGN
0.0000950071665
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से COP
$0.0002493946625
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से ZAR
R.0.000001095982
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से UAH
0.0000025488385
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से VES
Bs0.0000089064
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से CLP
$0.0000598708
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से PKR
Rs0.000017530764
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से KZT
0.000033234479
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से THB
฿0.0000019958995
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से TWD
NT$0.0000018907545
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से AED
د.إ0.0000002269895
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से CHF
Fr0.00000004948
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से HKD
HK$0.0000004818115
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से AMD
֏0.0000236335035
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से MAD
.د.م0.0000005572685
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से MXN
$0.000001154121
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से SAR
ريال0.0000002319375
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से PLN
0.0000002257525
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से RON
лв0.000000268429
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से SEK
kr0.0000005869565
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से BGN
лв0.0000001032895
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से HUF
Ft0.0000210370405
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से CZK
0.0000013007055
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से KWD
د.ك0.00000001886425
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से ILS
0.000000205342
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से AOA
Kz0.0000563806045
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से BHD
.د.ب0.00000002331745
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से BMD
$0.00000006185
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से DKK
kr0.00000039584
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से HNL
L0.000001617996
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से MUR
0.0000028457185
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से NAD
$0.000001092271
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से NOK
kr0.0000006228295
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से NZD
$0.0000001045265
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से PAB
B/.0.00000006185
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से PGK
K0.0000002616255
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से QAR
ر.ق0.0000002257525
1 Ginnan the Cat(GINNAN) से RSD
дин.0.0000062115955

Ginnan the Cat संसाधन

Ginnan the Cat को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Ginnan the Cat वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ginnan the Cat

आज Ginnan the Cat (GINNAN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GINNAN प्राइस 0.00000006185 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GINNAN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GINNAN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000006185 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ginnan the Cat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GINNAN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 426.76K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GINNAN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GINNAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.90T USD है.
GINNAN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GINNAN ने 0.000011798123022578 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GINNAN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GINNAN ने 0.000000035147351519 USD की ATL प्राइस देखी.
GINNAN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GINNAN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.99K USD है.
क्या GINNAN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GINNAN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GINNAN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:06:59 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

