GemHUB (GHUB) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0261 है. पिछले 24 घंटों में, GHUB ने $ 0.02546 के कम और $ 0.02771 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GHUB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.43901544785408864 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.009656749077784126 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GHUB में +0.77%, 24 घंटों में +1.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GemHUB (GHUB) मार्केट की जानकारी
GemHUB का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.63K है. GHUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 118.62M है, कुल आपूर्ति 1200000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.32M है.
GemHUB (GHUB) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में GemHUB के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0003095
+1.20%
30 दिन
$ -0.02799
-51.75%
60 दिन
$ -0.00494
-15.92%
90 दिन
$ +0.01587
+155.13%
GemHUB के मूल्य में आज आया अंतर
आज GHUB में $ +0.0003095 (+1.20%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
GemHUB के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.02799 (-51.75%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
GemHUB के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GHUB में $ -0.00494 (-15.92%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
GemHUB के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.01587 (+155.13%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation.
GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem.
Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management.
Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth.
More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.
GemHUB प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में GemHUB (GHUB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके GemHUB (GHUB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? GemHUB के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
GemHUB (GHUB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GHUB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
