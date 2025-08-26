Green Grey MetaGame (GGMT) प्राइस की जानकारी (USD)
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000675
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000778
24 घंटे में उच्चतम
$ 0.000675
$ 0.000778
$ 0.04651291458645828
$ 0.000867166293203724
0.00%
+10.96%
+10.96%
+10.96%
Green Grey MetaGame (GGMT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000749 है. पिछले 24 घंटों में, GGMT ने $ 0.000675 के कम और $ 0.000778 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GGMT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04651291458645828 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000867166293203724 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GGMT में 0.00%, 24 घंटों में +10.96%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Green Grey MetaGame (GGMT) मार्केट की जानकारी
No.6575
$ 0.00
$ 195.40
$ 7.49M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%
ETH
Green Grey MetaGame का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 195.40 है. GGMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.49M है.
Green Grey MetaGame (GGMT) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Green Grey MetaGame के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.00007398
+10.96%
30 दिन
$ +0.000021
+2.88%
60 दिन
$ +0.000157
+26.52%
90 दिन
$ +0.000083
+12.46%
Green Grey MetaGame के मूल्य में आज आया अंतर
आज GGMT में $ +0.00007398 (+10.96%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Green Grey MetaGame के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000021 (+2.88%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Green Grey MetaGame के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GGMT में $ +0.000157 (+26.52%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Green Grey MetaGame के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000083 (+12.46%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Green Grey MetaGame (GGMT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.
Green Grey MetaGame MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Green Grey MetaGame निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - GGMT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Green Grey MetaGame के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Green Grey MetaGame खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Green Grey MetaGame प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Green Grey MetaGame (GGMT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Green Grey MetaGame (GGMT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Green Grey MetaGame के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Green Grey MetaGame (GGMT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GGMT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Green Grey MetaGame (GGMT) कैसे खरीदें
क्या आपको Green Grey MetaGame कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Green Grey MetaGame खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें.
कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.