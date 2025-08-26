GFI की अधिक जानकारी

GFI प्राइस की जानकारी

GFI व्हाइटपेपर

GFI आधिकारिक वेबसाइट

GFI टोकन का अर्थशास्त्र

GFI प्राइस का पूर्वानुमान

GFI हिस्ट्री

GFI खरीदने की गाइड

GFI-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

GFI स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Goldfinch लोगो

Goldfinch मूल्य(GFI)

1 GFI से USD लाइव प्राइस:

$0.5636
$0.5636$0.5636
-1.96%1D
USD
Goldfinch (GFI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:48:11 (UTC+8)

Goldfinch (GFI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.5291
$ 0.5291$ 0.5291
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.5948
$ 0.5948$ 0.5948
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.5291
$ 0.5291$ 0.5291

$ 0.5948
$ 0.5948$ 0.5948

$ 34.29
$ 34.29$ 34.29

$ 0.29285259754006365
$ 0.29285259754006365$ 0.29285259754006365

-1.01%

-1.96%

-7.44%

-7.44%

Goldfinch (GFI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.5636 है. पिछले 24 घंटों में, GFI ने $ 0.5291 के कम और $ 0.5948 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 34.29 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.29285259754006365 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GFI में -1.01%, 24 घंटों में -1.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Goldfinch (GFI) मार्केट की जानकारी

No.593

$ 46.70M
$ 46.70M$ 46.70M

$ 63.05K
$ 63.05K$ 63.05K

$ 64.41M
$ 64.41M$ 64.41M

82.86M
82.86M 82.86M

114,285,714
114,285,714 114,285,714

114,285,714
114,285,714 114,285,714

72.50%

ETH

Goldfinch का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.70M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.05K है. GFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.86M है, कुल आपूर्ति 114285714 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.41M है.

Goldfinch (GFI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Goldfinch के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.011267-1.96%
30 दिन$ -0.1037-15.55%
60 दिन$ -0.1696-23.14%
90 दिन$ -0.2236-28.41%
Goldfinch के मूल्य में आज आया अंतर

आज GFI में $ -0.011267 (-1.96%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Goldfinch के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.1037 (-15.55%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Goldfinch के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GFI में $ -0.1696 (-23.14%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Goldfinch के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.2236 (-28.41%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Goldfinch (GFI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Goldfinch प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Goldfinch (GFI) क्या है

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Goldfinch MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Goldfinch निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GFI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Goldfinch के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Goldfinch खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Goldfinch प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Goldfinch (GFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Goldfinch (GFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Goldfinch के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Goldfinch प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Goldfinch (GFI) टोकन का अर्थशास्त्र

Goldfinch (GFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Goldfinch (GFI) कैसे खरीदें

क्या आपको Goldfinch कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Goldfinch खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GFI लोकल करेंसी में

1 Goldfinch(GFI) से VND
14,831.134
1 Goldfinch(GFI) से AUD
A$0.862308
1 Goldfinch(GFI) से GBP
0.417064
1 Goldfinch(GFI) से EUR
0.47906
1 Goldfinch(GFI) से USD
$0.5636
1 Goldfinch(GFI) से MYR
RM2.378392
1 Goldfinch(GFI) से TRY
23.186504
1 Goldfinch(GFI) से JPY
¥82.8492
1 Goldfinch(GFI) से ARS
ARS$751.464788
1 Goldfinch(GFI) से RUB
45.3698
1 Goldfinch(GFI) से INR
49.517896
1 Goldfinch(GFI) से IDR
Rp9,239.342784
1 Goldfinch(GFI) से KRW
783.866152
1 Goldfinch(GFI) से PHP
32.221012
1 Goldfinch(GFI) से EGP
￡E.27.328964
1 Goldfinch(GFI) से BRL
R$3.049076
1 Goldfinch(GFI) से CAD
C$0.772132
1 Goldfinch(GFI) से BDT
68.511216
1 Goldfinch(GFI) से NGN
865.740324
1 Goldfinch(GFI) से COP
$2,272.5761
1 Goldfinch(GFI) से ZAR
R.9.986992
1 Goldfinch(GFI) से UAH
23.225956
1 Goldfinch(GFI) से VES
Bs81.1584
1 Goldfinch(GFI) से CLP
$545.5648
1 Goldfinch(GFI) से PKR
Rs159.746784
1 Goldfinch(GFI) से KZT
302.844824
1 Goldfinch(GFI) से THB
฿18.243732
1 Goldfinch(GFI) से TWD
NT$17.195436
1 Goldfinch(GFI) से AED
د.إ2.068412
1 Goldfinch(GFI) से CHF
Fr0.45088
1 Goldfinch(GFI) से HKD
HK$4.390444
1 Goldfinch(GFI) से AMD
֏215.357196
1 Goldfinch(GFI) से MAD
.د.م5.078036
1 Goldfinch(GFI) से MXN
$10.522412
1 Goldfinch(GFI) से SAR
ريال2.1135
1 Goldfinch(GFI) से PLN
2.05714
1 Goldfinch(GFI) से RON
лв2.446024
1 Goldfinch(GFI) से SEK
kr5.348564
1 Goldfinch(GFI) से BGN
лв0.941212
1 Goldfinch(GFI) से HUF
Ft191.697268
1 Goldfinch(GFI) से CZK
11.846872
1 Goldfinch(GFI) से KWD
د.ك0.171898
1 Goldfinch(GFI) से ILS
1.871152
1 Goldfinch(GFI) से AOA
Kz513.760852
1 Goldfinch(GFI) से BHD
.د.ب0.2124772
1 Goldfinch(GFI) से BMD
$0.5636
1 Goldfinch(GFI) से DKK
kr3.601404
1 Goldfinch(GFI) से HNL
L14.743776
1 Goldfinch(GFI) से MUR
25.880512
1 Goldfinch(GFI) से NAD
$9.953176
1 Goldfinch(GFI) से NOK
kr5.675452
1 Goldfinch(GFI) से NZD
$0.952484
1 Goldfinch(GFI) से PAB
B/.0.5636
1 Goldfinch(GFI) से PGK
K2.384028
1 Goldfinch(GFI) से QAR
ر.ق2.05714
1 Goldfinch(GFI) से RSD
дин.56.607984

Goldfinch संसाधन

Goldfinch को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Goldfinch वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Goldfinch

आज Goldfinch (GFI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GFI प्राइस 0.5636 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GFI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.5636 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Goldfinch का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.70M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.86M USD है.
GFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GFI ने 34.29 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GFI ने 0.29285259754006365 USD की ATL प्राइस देखी.
GFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.05K USD है.
क्या GFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GFI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:48:11 (UTC+8)

Goldfinch (GFI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

GFI-से-USD कैलकुलेटर

राशि

GFI
GFI
USD
USD

1 GFI = 0.5636 USD

GFI ट्रेड करें

GFIUSDT
$0.5636
$0.5636$0.5636
-2.01%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस