General Impressions लोगो

General Impressions मूल्य(GEN)

1 GEN से USD लाइव प्राइस:

$0.04161
$0.04161$0.04161
-0.12%1D
USD
General Impressions (GEN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 15:16:58 (UTC+8)

General Impressions (GEN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.04079
$ 0.04079$ 0.04079
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04457
$ 0.04457$ 0.04457
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.04079
$ 0.04079$ 0.04079

$ 0.04457
$ 0.04457$ 0.04457

--
----

--
----

-4.02%

-0.12%

-26.68%

-26.68%

General Impressions (GEN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.04161 है. पिछले 24 घंटों में, GEN ने $ 0.04079 के कम और $ 0.04457 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GEN में -4.02%, 24 घंटों में -0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

General Impressions (GEN) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 52.83K
$ 52.83K$ 52.83K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

General Impressions का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 52.83K है. GEN की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.

General Impressions (GEN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में General Impressions के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00005-0.12%
30 दिन$ +0.01373+49.24%
60 दिन$ +0.03161+316.10%
90 दिन$ +0.03161+316.10%
General Impressions के मूल्य में आज आया अंतर

आज GEN में $ -0.00005 (-0.12%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

General Impressions के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.01373 (+49.24%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

General Impressions के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GEN में $ +0.03161 (+316.10%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

General Impressions के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.03161 (+316.10%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

General Impressions (GEN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब General Impressions प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

General Impressions (GEN) क्या है

$GEN is the core utility and coordination token within the General Impressions agentic framework, powering intelligent node execution, persistent memory, and decentralized agent workflows.

General Impressions MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके General Impressions निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GEN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- General Impressions के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर General Impressions खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

General Impressions प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में General Impressions (GEN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके General Impressions (GEN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? General Impressions के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब General Impressions प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

General Impressions (GEN) टोकन का अर्थशास्त्र

General Impressions (GEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

General Impressions (GEN) कैसे खरीदें

क्या आपको General Impressions कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से General Impressions खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GEN लोकल करेंसी में

General Impressions संसाधन

General Impressions को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न General Impressions

आज General Impressions (GEN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GEN प्राइस 0.04161 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GEN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GEN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.04161 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
General Impressions का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GEN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GEN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GEN की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
GEN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GEN ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
GEN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GEN ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
GEN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GEN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 52.83K USD है.
क्या GEN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GEN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GEN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 15:16:58 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

