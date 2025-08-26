GEL की अधिक जानकारी

Gelato Network लोगो

Gelato Network मूल्य(GEL)

1 GEL से USD लाइव प्राइस:

$0.05277
$0.05277$0.05277
-2.71%1D
USD
Gelato Network (GEL) मूल्य का लाइव चार्ट
Gelato Network (GEL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0513
$ 0.0513$ 0.0513
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0649
$ 0.0649$ 0.0649
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0513
$ 0.0513$ 0.0513

$ 0.0649
$ 0.0649$ 0.0649

$ 4.248103084399532
$ 4.248103084399532$ 4.248103084399532

$ 0.032974778219578824
$ 0.032974778219578824$ 0.032974778219578824

+0.47%

-2.71%

-10.93%

-10.93%

Gelato Network (GEL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.05277 है. पिछले 24 घंटों में, GEL ने $ 0.0513 के कम और $ 0.0649 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.248103084399532 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.032974778219578824 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GEL में +0.47%, 24 घंटों में -2.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gelato Network (GEL) मार्केट की जानकारी

No.1008

$ 14.20M
$ 14.20M$ 14.20M

$ 100.15K
$ 100.15K$ 100.15K

$ 22.20M
$ 22.20M$ 22.20M

269.15M
269.15M 269.15M

420,690,000
420,690,000 420,690,000

ETH

Gelato Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 100.15K है. GEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 269.15M है, कुल आपूर्ति 420690000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.20M है.

Gelato Network (GEL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Gelato Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0014699-2.71%
30 दिन$ -0.01431-21.34%
60 दिन$ +0.0117+28.48%
90 दिन$ -0.03745-41.51%
Gelato Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज GEL में $ -0.0014699 (-2.71%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Gelato Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01431 (-21.34%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Gelato Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GEL में $ +0.0117 (+28.48%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Gelato Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.03745 (-41.51%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Gelato Network (GEL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Gelato Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Gelato Network (GEL) क्या है

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Gelato Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GEL की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Gelato Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Gelato Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Gelato Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gelato Network (GEL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gelato Network (GEL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gelato Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gelato Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Gelato Network (GEL) टोकन का अर्थशास्त्र

Gelato Network (GEL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GEL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Gelato Network (GEL) कैसे खरीदें

क्या आपको Gelato Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Gelato Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GEL लोकल करेंसी में

1 Gelato Network(GEL) से VND
1,388.64255
1 Gelato Network(GEL) से AUD
A$0.0802104
1 Gelato Network(GEL) से GBP
0.0390498
1 Gelato Network(GEL) से EUR
0.0448545
1 Gelato Network(GEL) से USD
$0.05277
1 Gelato Network(GEL) से MYR
RM0.2221617
1 Gelato Network(GEL) से TRY
2.1709578
1 Gelato Network(GEL) से JPY
¥7.70442
1 Gelato Network(GEL) से ARS
ARS$70.3598241
1 Gelato Network(GEL) से RUB
4.2474573
1 Gelato Network(GEL) से INR
4.6252905
1 Gelato Network(GEL) से IDR
Rp865.0818288
1 Gelato Network(GEL) से KRW
73.1898792
1 Gelato Network(GEL) से PHP
3.0105285
1 Gelato Network(GEL) से EGP
￡E.2.5588173
1 Gelato Network(GEL) से BRL
R$0.2854857
1 Gelato Network(GEL) से CAD
C$0.0722949
1 Gelato Network(GEL) से BDT
6.4147212
1 Gelato Network(GEL) से NGN
81.0594693
1 Gelato Network(GEL) से COP
$212.7818325
1 Gelato Network(GEL) से ZAR
R.0.9350844
1 Gelato Network(GEL) से UAH
2.1746517
1 Gelato Network(GEL) से VES
Bs7.59888
1 Gelato Network(GEL) से CLP
$51.08136
1 Gelato Network(GEL) से PKR
Rs14.9571288
1 Gelato Network(GEL) से KZT
28.3554318
1 Gelato Network(GEL) से THB
฿1.7028879
1 Gelato Network(GEL) से TWD
NT$1.6131789
1 Gelato Network(GEL) से AED
د.إ0.1936659
1 Gelato Network(GEL) से CHF
Fr0.042216
1 Gelato Network(GEL) से HKD
HK$0.4110783
1 Gelato Network(GEL) से AMD
֏20.1639447
1 Gelato Network(GEL) से MAD
.د.م0.4754577
1 Gelato Network(GEL) से MXN
$0.9846882
1 Gelato Network(GEL) से SAR
ريال0.1978875
1 Gelato Network(GEL) से PLN
0.1926105
1 Gelato Network(GEL) से RON
лв0.2290218
1 Gelato Network(GEL) से SEK
kr0.5007873
1 Gelato Network(GEL) से BGN
лв0.0881259
1 Gelato Network(GEL) से HUF
Ft17.9486601
1 Gelato Network(GEL) से CZK
1.1097531
1 Gelato Network(GEL) से KWD
د.ك0.01609485
1 Gelato Network(GEL) से ILS
0.1751964
1 Gelato Network(GEL) से AOA
Kz48.1035489
1 Gelato Network(GEL) से BHD
.د.ب0.01989429
1 Gelato Network(GEL) से BMD
$0.05277
1 Gelato Network(GEL) से DKK
kr0.337728
1 Gelato Network(GEL) से HNL
L1.3804632
1 Gelato Network(GEL) से MUR
2.4279477
1 Gelato Network(GEL) से NAD
$0.9319182
1 Gelato Network(GEL) से NOK
kr0.5313939
1 Gelato Network(GEL) से NZD
$0.0891813
1 Gelato Network(GEL) से PAB
B/.0.05277
1 Gelato Network(GEL) से PGK
K0.2232171
1 Gelato Network(GEL) से QAR
ر.ق0.1926105
1 Gelato Network(GEL) से RSD
дин.5.2996911

Gelato Network संसाधन

Gelato Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Gelato Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Gelato Network

आज Gelato Network (GEL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GEL प्राइस 0.05277 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GEL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GEL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.05277 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gelato Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GEL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.20M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GEL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 269.15M USD है.
GEL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GEL ने 4.248103084399532 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GEL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GEL ने 0.032974778219578824 USD की ATL प्राइस देखी.
GEL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GEL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 100.15K USD है.
क्या GEL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GEL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GEL का प्राइस का अनुमान देखें.
Gelato Network (GEL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

