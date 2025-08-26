GARI की अधिक जानकारी

Gari Token लोगो

Gari Token मूल्य(GARI)

1 GARI से USD लाइव प्राइस:

$0.005543
-0.85%1D
USD
Gari Token (GARI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:05:32 (UTC+8)

Gari Token (GARI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.005507
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.006087
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.005507
$ 0.006087
$ 1.0509175415173795
$ 0.001662954237778263
-0.70%

-0.85%

+6.28%

+6.28%

Gari Token (GARI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.005543 है. पिछले 24 घंटों में, GARI ने $ 0.005507 के कम और $ 0.006087 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GARI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.0509175415173795 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001662954237778263 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GARI में -0.70%, 24 घंटों में -0.85%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gari Token (GARI) मार्केट की जानकारी

No.1637

$ 3.11M
$ 27.27K
$ 5.43M
561.54M
979,444,315.55
979,444,315.55
57.33%

SOL

Gari Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 27.27K है. GARI की मार्केट में उपलब्ध राशि 561.54M है, कुल आपूर्ति 979444315.55 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.43M है.

Gari Token (GARI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Gari Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00004752-0.85%
30 दिन$ +0.003737+206.92%
60 दिन$ +0.003258+142.58%
90 दिन$ +0.002487+81.38%
Gari Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज GARI में $ -0.00004752 (-0.85%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Gari Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.003737 (+206.92%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Gari Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GARI में $ +0.003258 (+142.58%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Gari Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.002487 (+81.38%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Gari Token (GARI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Gari Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Gari Token (GARI) क्या है

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Gari Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Gari Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GARI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Gari Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Gari Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Gari Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gari Token (GARI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gari Token (GARI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gari Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gari Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Gari Token (GARI) टोकन का अर्थशास्त्र

Gari Token (GARI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GARI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Gari Token (GARI) कैसे खरीदें

क्या आपको Gari Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Gari Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GARI लोकल करेंसी में

1 Gari Token(GARI) से VND
145.864045
1 Gari Token(GARI) से AUD
A$0.00842536
1 Gari Token(GARI) से GBP
0.00410182
1 Gari Token(GARI) से EUR
0.00471155
1 Gari Token(GARI) से USD
$0.005543
1 Gari Token(GARI) से MYR
RM0.02333603
1 Gari Token(GARI) से TRY
0.22803902
1 Gari Token(GARI) से JPY
¥0.809278
1 Gari Token(GARI) से ARS
ARS$7.39064819
1 Gari Token(GARI) से RUB
0.44615607
1 Gari Token(GARI) से INR
0.48584395
1 Gari Token(GARI) से IDR
Rp90.86883792
1 Gari Token(GARI) से KRW
7.68791928
1 Gari Token(GARI) से PHP
0.31622815
1 Gari Token(GARI) से EGP
￡E.0.26878007
1 Gari Token(GARI) से BRL
R$0.02998763
1 Gari Token(GARI) से CAD
C$0.00759391
1 Gari Token(GARI) से BDT
0.67380708
1 Gari Token(GARI) से NGN
8.51454687
1 Gari Token(GARI) से COP
$22.35076175
1 Gari Token(GARI) से ZAR
R.0.09822196
1 Gari Token(GARI) से UAH
0.22842703
1 Gari Token(GARI) से VES
Bs0.798192
1 Gari Token(GARI) से CLP
$5.365624
1 Gari Token(GARI) से PKR
Rs1.57110792
1 Gari Token(GARI) से KZT
2.97847562
1 Gari Token(GARI) से THB
฿0.17887261
1 Gari Token(GARI) से TWD
NT$0.16944951
1 Gari Token(GARI) से AED
د.إ0.02034281
1 Gari Token(GARI) से CHF
Fr0.0044344
1 Gari Token(GARI) से HKD
HK$0.04317997
1 Gari Token(GARI) से AMD
֏2.11803573
1 Gari Token(GARI) से MAD
.د.م0.04994243
1 Gari Token(GARI) से MXN
$0.10343238
1 Gari Token(GARI) से SAR
ريال0.02078625
1 Gari Token(GARI) से PLN
0.02023195
1 Gari Token(GARI) से RON
лв0.02405662
1 Gari Token(GARI) से SEK
kr0.05260307
1 Gari Token(GARI) से BGN
лв0.00925681
1 Gari Token(GARI) से HUF
Ft1.88534059
1 Gari Token(GARI) से CZK
0.11656929
1 Gari Token(GARI) से KWD
د.ك0.001690615
1 Gari Token(GARI) से ILS
0.01840276
1 Gari Token(GARI) से AOA
Kz5.05283251
1 Gari Token(GARI) से BHD
.د.ب0.002089711
1 Gari Token(GARI) से BMD
$0.005543
1 Gari Token(GARI) से DKK
kr0.0354752
1 Gari Token(GARI) से HNL
L0.14500488
1 Gari Token(GARI) से MUR
0.25503343
1 Gari Token(GARI) से NAD
$0.09788938
1 Gari Token(GARI) से NOK
kr0.05581801
1 Gari Token(GARI) से NZD
$0.00936767
1 Gari Token(GARI) से PAB
B/.0.005543
1 Gari Token(GARI) से PGK
K0.02344689
1 Gari Token(GARI) से QAR
ر.ق0.02023195
1 Gari Token(GARI) से RSD
дин.0.55668349

Gari Token संसाधन

Gari Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Gari Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Gari Token

आज Gari Token (GARI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GARI प्राइस 0.005543 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GARI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GARI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.005543 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gari Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GARI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.11M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GARI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GARI की मार्केट में उपलब्ध राशि 561.54M USD है.
GARI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GARI ने 1.0509175415173795 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GARI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GARI ने 0.001662954237778263 USD की ATL प्राइस देखी.
GARI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GARI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 27.27K USD है.
क्या GARI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GARI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GARI का प्राइस का अनुमान देखें.
Gari Token (GARI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

