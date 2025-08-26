GAIA की अधिक जानकारी

GAIA प्राइस की जानकारी

GAIA व्हाइटपेपर

GAIA आधिकारिक वेबसाइट

GAIA टोकन का अर्थशास्त्र

GAIA प्राइस का पूर्वानुमान

GAIA हिस्ट्री

GAIA खरीदने की गाइड

GAIA-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

GAIA स्पॉट

GAIA USDT-M फ़्यूचर्स

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Gaia लोगो

Gaia मूल्य(GAIA)

1 GAIA से USD लाइव प्राइस:

$0.1098
$0.1098$0.1098
-9.51%1D
USD
Gaia (GAIA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:30:30 (UTC+8)

Gaia (GAIA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.07042
$ 0.07042$ 0.07042
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.14079
$ 0.14079$ 0.14079
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.07042
$ 0.07042$ 0.07042

$ 0.14079
$ 0.14079$ 0.14079

$ 0.14747389300169203
$ 0.14747389300169203$ 0.14747389300169203

$ 0.03931568467223474
$ 0.03931568467223474$ 0.03931568467223474

-7.47%

-9.51%

+48.33%

+48.33%

Gaia (GAIA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1098 है. पिछले 24 घंटों में, GAIA ने $ 0.07042 के कम और $ 0.14079 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.14747389300169203 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03931568467223474 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAIA में -7.47%, 24 घंटों में -9.51%, तथा पिछले 7 दिनों में +48.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gaia (GAIA) मार्केट की जानकारी

No.960

$ 18.67M
$ 18.67M$ 18.67M

$ 267.99K
$ 267.99K$ 267.99K

$ 109.80M
$ 109.80M$ 109.80M

170.00M
170.00M 170.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.00%

ETH

Gaia का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.67M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 267.99K है. GAIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 170.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 109.80M है.

Gaia (GAIA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Gaia के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0115394-9.51%
30 दिन$ +0.0898+449.00%
60 दिन$ +0.0898+449.00%
90 दिन$ +0.0898+449.00%
Gaia के मूल्य में आज आया अंतर

आज GAIA में $ -0.0115394 (-9.51%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Gaia के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0898 (+449.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Gaia के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GAIA में $ +0.0898 (+449.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Gaia के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0898 (+449.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Gaia (GAIA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Gaia प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Gaia (GAIA) क्या है

Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.

Gaia MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Gaia निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GAIA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Gaia के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Gaia खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Gaia प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gaia (GAIA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gaia (GAIA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gaia के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gaia प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Gaia (GAIA) टोकन का अर्थशास्त्र

Gaia (GAIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GAIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Gaia (GAIA) कैसे खरीदें

क्या आपको Gaia कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Gaia खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GAIA लोकल करेंसी में

1 Gaia(GAIA) से VND
2,889.387
1 Gaia(GAIA) से AUD
A$0.166896
1 Gaia(GAIA) से GBP
0.081252
1 Gaia(GAIA) से EUR
0.09333
1 Gaia(GAIA) से USD
$0.1098
1 Gaia(GAIA) से MYR
RM0.462258
1 Gaia(GAIA) से TRY
4.517172
1 Gaia(GAIA) से JPY
¥16.1406
1 Gaia(GAIA) से ARS
ARS$146.399634
1 Gaia(GAIA) से RUB
8.837802
1 Gaia(GAIA) से INR
9.633852
1 Gaia(GAIA) से IDR
Rp1,799.999712
1 Gaia(GAIA) से KRW
152.499024
1 Gaia(GAIA) से PHP
6.26409
1 Gaia(GAIA) से EGP
￡E.5.324202
1 Gaia(GAIA) से BRL
R$0.594018
1 Gaia(GAIA) से CAD
C$0.150426
1 Gaia(GAIA) से BDT
13.347288
1 Gaia(GAIA) से NGN
168.662682
1 Gaia(GAIA) से COP
$442.74105
1 Gaia(GAIA) से ZAR
R.1.945656
1 Gaia(GAIA) से UAH
4.524858
1 Gaia(GAIA) से VES
Bs15.8112
1 Gaia(GAIA) से CLP
$106.2864
1 Gaia(GAIA) से PKR
Rs31.121712
1 Gaia(GAIA) से KZT
58.999932
1 Gaia(GAIA) से THB
฿3.550932
1 Gaia(GAIA) से TWD
NT$3.352194
1 Gaia(GAIA) से AED
د.إ0.402966
1 Gaia(GAIA) से CHF
Fr0.08784
1 Gaia(GAIA) से HKD
HK$0.855342
1 Gaia(GAIA) से AMD
֏41.955678
1 Gaia(GAIA) से MAD
.د.م0.989298
1 Gaia(GAIA) से MXN
$2.049966
1 Gaia(GAIA) से SAR
ريال0.41175
1 Gaia(GAIA) से PLN
0.40077
1 Gaia(GAIA) से RON
лв0.476532
1 Gaia(GAIA) से SEK
kr1.042002
1 Gaia(GAIA) से BGN
лв0.183366
1 Gaia(GAIA) से HUF
Ft37.346274
1 Gaia(GAIA) से CZK
2.309094
1 Gaia(GAIA) से KWD
د.ك0.033489
1 Gaia(GAIA) से ILS
0.364536
1 Gaia(GAIA) से AOA
Kz100.090386
1 Gaia(GAIA) से BHD
.د.ب0.0412848
1 Gaia(GAIA) से BMD
$0.1098
1 Gaia(GAIA) से DKK
kr0.70272
1 Gaia(GAIA) से HNL
L2.872368
1 Gaia(GAIA) से MUR
5.055192
1 Gaia(GAIA) से NAD
$1.939068
1 Gaia(GAIA) से NOK
kr1.105686
1 Gaia(GAIA) से NZD
$0.185562
1 Gaia(GAIA) से PAB
B/.0.1098
1 Gaia(GAIA) से PGK
K0.464454
1 Gaia(GAIA) से QAR
ر.ق0.40077
1 Gaia(GAIA) से RSD
дин.11.02941

Gaia संसाधन

Gaia को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Gaia वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Gaia

आज Gaia (GAIA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GAIA प्राइस 0.1098 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GAIA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GAIA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1098 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gaia का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GAIA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.67M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GAIA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GAIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 170.00M USD है.
GAIA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GAIA ने 0.14747389300169203 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GAIA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GAIA ने 0.03931568467223474 USD की ATL प्राइस देखी.
GAIA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GAIA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 267.99K USD है.
क्या GAIA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GAIA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GAIA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:30:30 (UTC+8)

Gaia (GAIA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

GAIA-से-USD कैलकुलेटर

राशि

GAIA
GAIA
USD
USD

1 GAIA = 0.1098 USD

GAIA ट्रेड करें

GAIAUSDT
$0.1098
$0.1098$0.1098
-6.06%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस