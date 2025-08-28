GAG की अधिक जानकारी

GAG Token लोगो

GAG Token मूल्य(GAG)

1 GAG से USD लाइव प्राइस:

$0.00622
$0.00622$0.00622
-0.79%1D
USD
GAG Token (GAG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:55:10 (UTC+8)

GAG Token (GAG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00617
$ 0.00617$ 0.00617
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00639
$ 0.00639$ 0.00639
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00617
$ 0.00617$ 0.00617

$ 0.00639
$ 0.00639$ 0.00639

--
----

--
----

+0.16%

-0.79%

+6.32%

+6.32%

GAG Token (GAG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00622 है. पिछले 24 घंटों में, GAG ने $ 0.00617 के कम और $ 0.00639 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAG में +0.16%, 24 घंटों में -0.79%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

GAG Token (GAG) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 9.23K
$ 9.23K$ 9.23K

$ 410.52K
$ 410.52K$ 410.52K

--
----

66,000,000
66,000,000 66,000,000

BSC

GAG Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.23K है. GAG की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 66000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 410.52K है.

GAG Token (GAG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में GAG Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000495-0.79%
30 दिन$ -0.00144-18.80%
60 दिन$ -0.0036-36.66%
90 दिन$ -0.01378-68.90%
GAG Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज GAG में $ -0.0000495 (-0.79%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

GAG Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00144 (-18.80%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

GAG Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GAG में $ -0.0036 (-36.66%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

GAG Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01378 (-68.90%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

GAG Token (GAG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब GAG Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

GAG Token (GAG) क्या है

GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.

GAG Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके GAG Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GAG की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- GAG Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर GAG Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

GAG Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में GAG Token (GAG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके GAG Token (GAG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? GAG Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब GAG Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GAG Token (GAG) टोकन का अर्थशास्त्र

GAG Token (GAG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GAG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

GAG Token (GAG) कैसे खरीदें

क्या आपको GAG Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से GAG Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GAG लोकल करेंसी में

1 GAG Token(GAG) से VND
163.6793
1 GAG Token(GAG) से AUD
A$0.0095166
1 GAG Token(GAG) से GBP
0.0046028
1 GAG Token(GAG) से EUR
0.005287
1 GAG Token(GAG) से USD
$0.00622
1 GAG Token(GAG) से MYR
RM0.0262484
1 GAG Token(GAG) से TRY
0.255953
1 GAG Token(GAG) से JPY
¥0.91434
1 GAG Token(GAG) से ARS
ARS$8.2933126
1 GAG Token(GAG) से RUB
0.500088
1 GAG Token(GAG) से INR
0.5469246
1 GAG Token(GAG) से IDR
Rp101.9671968
1 GAG Token(GAG) से KRW
8.6509004
1 GAG Token(GAG) से PHP
0.355473
1 GAG Token(GAG) से EGP
￡E.0.3021054
1 GAG Token(GAG) से BRL
R$0.0336502
1 GAG Token(GAG) से CAD
C$0.0085214
1 GAG Token(GAG) से BDT
0.7561032
1 GAG Token(GAG) से NGN
9.5544798
1 GAG Token(GAG) से COP
$25.080595
1 GAG Token(GAG) से ZAR
R.0.1103428
1 GAG Token(GAG) से UAH
0.2563262
1 GAG Token(GAG) से VES
Bs0.89568
1 GAG Token(GAG) से CLP
$6.02096
1 GAG Token(GAG) से PKR
Rs1.7629968
1 GAG Token(GAG) से KZT
3.3422548
1 GAG Token(GAG) से THB
฿0.2013414
1 GAG Token(GAG) से TWD
NT$0.1900832
1 GAG Token(GAG) से AED
د.إ0.0228274
1 GAG Token(GAG) से CHF
Fr0.004976
1 GAG Token(GAG) से HKD
HK$0.0484538
1 GAG Token(GAG) से AMD
֏2.3767242
1 GAG Token(GAG) से MAD
.د.م0.0560422
1 GAG Token(GAG) से MXN
$0.1161896
1 GAG Token(GAG) से SAR
ريال0.023325
1 GAG Token(GAG) से PLN
0.022703
1 GAG Token(GAG) से RON
лв0.0269948
1 GAG Token(GAG) से SEK
kr0.0589656
1 GAG Token(GAG) से BGN
лв0.0103874
1 GAG Token(GAG) से HUF
Ft2.1156086
1 GAG Token(GAG) से CZK
0.1306822
1 GAG Token(GAG) से KWD
د.ك0.0018971
1 GAG Token(GAG) से ILS
0.0206504
1 GAG Token(GAG) से AOA
Kz5.6699654
1 GAG Token(GAG) से BHD
.د.ب0.00234494
1 GAG Token(GAG) से BMD
$0.00622
1 GAG Token(GAG) से DKK
kr0.0397458
1 GAG Token(GAG) से HNL
L0.1627152
1 GAG Token(GAG) से MUR
0.2856224
1 GAG Token(GAG) से NAD
$0.1098452
1 GAG Token(GAG) से NOK
kr0.062511
1 GAG Token(GAG) से NZD
$0.0105118
1 GAG Token(GAG) से PAB
B/.0.00622
1 GAG Token(GAG) से PGK
K0.0263106
1 GAG Token(GAG) से QAR
ر.ق0.022703
1 GAG Token(GAG) से RSD
дин.0.6246746

GAG Token संसाधन

GAG Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक GAG Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न GAG Token

आज GAG Token (GAG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GAG प्राइस 0.00622 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GAG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GAG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00622 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
GAG Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GAG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GAG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GAG की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
GAG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GAG ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
GAG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GAG ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
GAG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GAG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.23K USD है.
क्या GAG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GAG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GAG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:55:10 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

